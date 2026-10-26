Leonidas Bustos podría ser extraditado desde Canadá pese a que no hay tratado con ese país

El presidente de la Corte Suprema, el magistrado Iván Lenis, confirmó que la Sala Penal de la Corte pidió a la Cancillería avanzar en los trámites y mecanismos para realizar la extradición de Leonidas Bustos, exmagistrado de la Corte y condenado a nueve años por el caso del ‘Cartel de la Toga’, debido a que actualmente no existe tratado de extradición con Canadá.

Durante le Cumbre Internacional de la Justicia, Lenis señaló que se puede apelar al principio de reciprocidad, ya que desde Colombia se han extraditado ciudadanos por petición de dicho país.

“Pudiéramos esperar que el gobierno canadiense respondiera igual con esta solicitud que haría el gobierno colombiano”, afirmó Lenis.

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Además, el presidente de la Corte manifestó que en la Cancillería se avanzan todos los trámites para confirmar la ubicación del Bustos, y que ya está activa la circular roja de la Interpol.

El pasado 16 de octubre, la Corte Suprema de Justicia confirmó que el exmagistrado recibió una condena de nueve años, tres meses y un día de prisión por los delitos de concierto para delinquir y cohecho propio.

El alto tribunal determinó que hizo parte de una red que ofrecía intervenir ilegalmente en procesos judiciales contra congresistas investigados por parapolítica a cambio de millonarios pagos.

Entre los casos para favorecer a funcionarios, la investigación estableció que Bustos interfirió para favorecer a los exsenadores Álvaro Ashton y Musa Besaile.

Tomado de El Universal.

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