Condenan a 23 años de cárcel a extranjero por explotación sexual de menores en Colombia, pero estaría prófugo

La Alcaldía de Medellín informó recientemente de la condena contra el ciudadano estadounidense-peruano Heinz Pool Rigoberto Buleje, alias Pool, a 23 años de prisión por delitos relacionados con el tráfico sexual de menores de edad y la explotación sexual de niñas en Colombia.

La sentencia revive un caso que ha generado indignación por las demoras judiciales en Colombia, donde el hombre fue capturado en 2017, pero quedó en libertad por vencimiento de términos en 2023. Actualmente, se desconocería el paradero del condenado.

Buleje era investigado en Colombia por presuntamente organizar encuentros sexuales con menores de edad a quienes habría captado mediante ofrecimientos de dinero, regalos y fiestas. Las autoridades estadounidenses también lo investigaron por viajar desde ese país hacia Colombia con el propósito de participar en conductas sexuales ilícitas con menores.

Los detalles del caso

El caso estalló el 21 de diciembre de 2017, cuando la Policía y la Fiscalía capturaron a Buleje y al colombiano Juan Guillermo Orozco durante un operativo en una finca de Copacabana. La intervención se produjo tras la denuncia de una madre cuya hija, de 15 años, habría sido llevada al lugar para ser abusada sexualmente.

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En la finca, las autoridades encontraron a otras 14 niñas y adolescentes, además de drogas, alcohol y maletas con ropa interior femenina.

Tras la captura del hombre, se indagó que entre 2010 y 2017 Buleje habría viajado al menos siete veces a Medellín para organizar encuentros de este tipo. Las víctimas, contactadas por medio de Facebook eran convencidas por medio del ofrecimiento de regalos, dinero, drogas, licor y viajes. De hecho, algunas habrían recibido pagos de entre $150.000 y $300.000 por participar en actos sexuales con el gringo-peruano. También se documentó un episodio en Cartagena, en 2017, en el que presuntamente Buleje organizó una fiesta con otras ocho menores de edad.

En Colombia, Buleje enfrentaba cargos relacionados con explotación sexual comercial de menores de 18 años, actos sexuales con menor de 14 años, turismo sexual, trafico de drogas como Tussi y marihuana, suministro de sustancias a menores y concierto para delinquir.

Paralelamente, Estados Unidos inició actuaciones para juzgarlo bajo su legislación federal. Por ello, el gobierno gringo pidió a Buleje en extradición entre 2020 y 2021 para que respondiera por los delicados cargos de conspiración para el tráfico sexual de menores y viajes internacionales con fines de conducta sexual ilícita con menores de edad. La Fiscalía lo notificó en el Complejo Carcelario El Pedregal donde permanecía detenido.

La cojera de la justicia colombiana

El requerimiento de extradición fue remitido a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. La sala se tomó su tiempo para dirimir el asunto y en julio de 2023 desaprobó la extradición.

El alto tribunal consideró que Buleje debía responder primero ante la justicia colombiana antes de quedar eventualmente a disposición de las autoridades estadounidenses; esto pese a que ya se habrían dado varias dilaciones en el caso en Colombia.

El proceso colombiano continuó acumulando retrasos, tantas que en septiembre de 2025 la representante a la Cámara Alexandra Vásquez denunció que durante siete años se programaron 171 audiencias, pero solo se realizaron 44. Las otras 127 fueron aplazadas, principalmente por causas atribuidas a la Fiscalía, como incluso la falta de traductor para el acusado, de acuerdo con la congresista.

Pero la más grave denuncia que hizo Vásquez es que, a raíz de esta situación, el mismo año que la Corte negaba su extradición, Buleje salió de El Pedregal para enfrentar su proceso fuera de la cárcel bajo la polémica figura del vencimiento de términos.

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“Desde el año 2023, no ha sido sometido a una sentencia condenatoria, permaneciendo en libertad por vencimiento de términos, tras una decisión del Juzgado 11 Penal del Circuito de Medellín: muchas niñas siguen en riesgo al tener libertad este hombre que es un peligro para ellas”, advirtió la congresista en ese entonces.

Condena en Colombia

El caso había quedado en el olvido en Colombia, hasta esta semana toda vez que el pasado 23 de octubre, tras casi 10 años de su detención, el Juzgado 11 Penal del Circuito de Medellín por fin condenó al gringo-peruano a 23 años de cárcel luego de encontrarlo culpable de los delitos de demanda de explotación sexual comercial con menor de 18 años y suministro de drogas a menores de edad.

El tribunal también condenó al hombre a que una vez cumpla su condena sea expulsado del país. También compulsó copias para que, de ser el caso. Buleje quede vinculado a otros procesos por el mismo delito con otras víctimas. A esto hay que sumar el proceso que sigue su curso en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos.

Sin embargo, dicha condena en Colombia aún no habría sido efectiva toda vez que se desconocería el paradero de Buleje en el país o en Estados Unidos. Ante esta situación, la Fiscalía detalló que Buleje tiene orden de captura vigente.

El dato lo confirmó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien indicó que Buleje tiene cinco días para presentarse ante la justicia para hacer efectiva su condena. Sino, se activará una circular roja de Interpol para que sea capturado en cualquier parte del país o de Estados Unidos. Eso sí, el alcalde detalló que ya se está con diálogos con las autoridades estadounidenses para dar con el paradero del hoy prófugo.

Tomado de El Colombiano.

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