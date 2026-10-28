Los cambios que se vienen para el alumbrado navideño en Cúcuta y su área metropolitana

El alumbrado navideño de este año podría verse sujeto a cambios ante los riesgos asociados al fenómeno de El Niño. La intensidad con la que se ha presentado el evento ha llevado al Gobierno nacional a hacer pronunciamientos sobre el ahorro de recursos, los cuales podrían tener un impacto en las próximas navidades del país.

Uno de los primeros en pronunciarse al respecto fue el senador Juan Espinal, del Centro Democrático y presidente de la Comisión Quinta del Senado, quien propuso que los alumbrados navideños se enciendan después de las 8:00 de la noche y durante menos horas para reducir la demanda de electricidad en diciembre del presente año.

Su iniciativa, que busca disminuir la presión sobre el sistema eléctrico ante los riesgos asociados al fenómeno de El Niño, también contempla el uso de bombillos LED y la evaluación técnica de las instalaciones que preparan las alcaldías y las empresas de servicios públicos.

“Colombia está enfrentando el fenómeno de El Niño más agresivo de los últimos 100 años de nuestro país. Quiero hacer un llamado a todos los alcaldes y a las empresas de servicios públicos a nivel nacional para que analicen técnica y responsablemente si se instalan o no alumbrados de Navidad en todo el país”, destacó el senador.

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Asimismo, Espinal hizo un llamado a todos los colombianos para que eviten instalar alumbrados de Navidad en sus casas, edificios y apartamentos.

El congresista reconoció que, si bien reducir estas decoraciones implica modificar una costumbre de la temporada decembrina, insistió en la necesidad de adoptar medidas preventivas, ya que hay que ser responsables y se necesita ahorrar energía y agua.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, también anunció el pasado 25 de octubre una campaña de ahorro de recursos para afrontar el fenómeno de El Niño que atraviesa el país y que se endurecerá en los próximos meses.

En su alocución, el mandatario invitó a todas las familias colombianas, así como a empresarios, comerciantes e instituciones, a sumarse a esta campaña de uso responsable de los recursos para evitar el desperdicio tanto de agua como de energía.

“No se trata de dejar de vivir bien, se trata de consumir responsablemente, evitar el desperdicio y comprender que cada gota de agua y cada kilovatio que ahorramos cuenta en medio de esta crisis”, añadió.