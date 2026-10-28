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Los cambios que se vienen para el alumbrado navideño en Cúcuta y su área metropolitana
La intensidad con la que se ha presentado el fenómeno de El Niño ha llevado al Gobierno nacional a hacer pronunciamientos sobre el ahorro de recursos, los cuales podrían tener un impacto en las próximas navidades del país.
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Alumbrado navideño en Cúcuta
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Miércoles, 28 de Octubre de 2026

El alumbrado navideño de este año podría verse sujeto a cambios ante los riesgos asociados al fenómeno de El Niño. La intensidad con la que se ha presentado el evento ha llevado al Gobierno nacional a hacer pronunciamientos sobre el ahorro de recursos, los cuales podrían tener un impacto en las próximas navidades del país.

Uno de los primeros en pronunciarse al respecto fue el senador Juan Espinal, del Centro Democrático y presidente de la Comisión Quinta del Senado, quien propuso que los alumbrados navideños se enciendan después de las 8:00 de la noche y durante menos horas para reducir la demanda de electricidad en diciembre del presente año.

Su iniciativa, que busca disminuir la presión sobre el sistema eléctrico ante los riesgos asociados al fenómeno de El Niño, también contempla el uso de bombillos LED y la evaluación técnica de las instalaciones que preparan las alcaldías y las empresas de servicios públicos.

“Colombia está enfrentando el fenómeno de El Niño más agresivo de los últimos 100 años de nuestro país. Quiero hacer un llamado a todos los alcaldes y a las empresas de servicios públicos a nivel nacional para que analicen técnica y responsablemente si se instalan o no alumbrados de Navidad en todo el país”, destacó el senador.

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Asimismo, Espinal hizo un llamado a todos los colombianos para que eviten instalar alumbrados de Navidad en sus casas, edificios y apartamentos.
El congresista reconoció que, si bien reducir estas decoraciones implica modificar una costumbre de la temporada decembrina, insistió en la necesidad de adoptar medidas preventivas, ya que hay que ser responsables y se necesita ahorrar energía y agua.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, también anunció el pasado 25 de octubre una campaña de ahorro de recursos para afrontar el fenómeno de El Niño que atraviesa el país y que se endurecerá en los próximos meses.

En su alocución, el mandatario invitó a todas las familias colombianas, así como a empresarios, comerciantes e instituciones, a sumarse a esta campaña de uso responsable de los recursos para evitar el desperdicio tanto de agua como de energía.

“No se trata de dejar de vivir bien, se trata de consumir responsablemente, evitar el desperdicio y comprender que cada gota de agua y cada kilovatio que ahorramos cuenta en medio de esta crisis”, añadió.

Instalación del alumbrado.

Las medidas en Cúcuta y su área metropolitana 

Ante este escenario, la Secretaría de Planeación de Cúcuta informó que actualmente se encuentra avanzando en la planeación del alumbrado navideño. Indicó que, en articulación con CENS, se analizan las alternativas para la puesta en funcionamiento del alumbrado, teniendo en cuenta criterios relacionados con la eventual incidencia de las condiciones energéticas asociadas al fenómeno de El Niño.

Asimismo, la dependencia de la Alcaldía precisó que, a la fecha, no se ha definido la implementación de racionamientos ni de medidas especiales para el alumbrado navideño, dado que estas alternativas están siendo analizadas por CENS EPM.

La autoridad municipal agregó que cualquier decisión sobre horarios de funcionamiento o medidas de uso eficiente de la energía dependerá de los resultados del análisis técnico que adelanta CENS y de las disposiciones que adopten las autoridades competentes.

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Igualmente, la Secretaría anunció que en este momento se encuentra desarrollando la planeación del alumbrado navideño de 2026 en el sector del Malecón, desde la calle 15 hasta el Patín de las Frutas.

“Lo cierto es que el fenómeno de El Niño es preocupante para este 2026, por lo cual estamos en plena disposición de acatar las alternativas que nos entregue CENS. La solicitud a la comunidad cucuteña es que hagamos un uso eficiente del servicio de energía y del agua, que está estrechamente ligada a la producción de energía en nuestro país”, comunicó el despacho.
 

Alumbrado navideño en Cúcuta.

Por otro lado, Alexi Valencia, alcalde de Los Patios, manifestó que para este año se propone un alumbrado austero y de bajo consumo, utilizando al máximo la capacidad instalada.

Además, el mandatario expuso que los diferentes elementos, figuras, pendones y arreglos existentes serán encendidos durante un lapso de no más de ocho horas.
En cuanto a los puntos en los que se instalará el alumbrado, el alcalde dijo que se ubicará en la avenida 10, la variante de La Floresta y los parques y plazoletas principales del municipio.

“El llamado es a ahorrar en el consumo de energía eléctrica y de agua y, asimismo, a hacer buen uso y cuidado del eventual alumbrado navideño”, agregó Valencia.
Aunque La Opinión se contactó con la Alcaldía de Villa del Rosario para conocer sus medidas al respecto, no obtuvo respuesta al cierre de esta edición.

Las empresas también están comprometidas 
 

Por su parte, el centro comercial Ventura Plaza realizará el encendido de su alumbrado navideño el próximo 8 de noviembre, en línea con las medidas de ahorro y uso eficiente de la energía.

Por lo mismo, indicaron que este año reducirán hasta en un 40 % el tiempo diario de encendido del alumbrado, ajustando el horario frente al tradicional.

Asimismo, comunicaron que invirtieron en iluminación de bajo consumo energético para uso interno y disminuyeron la cantidad de luces utilizadas en las zonas exteriores.

“De esta manera, reafirmamos nuestro compromiso con la tradición navideña y con el uso responsable de la energía, manteniendo espacios que inviten a nuestros visitantes a disfrutar y compartir”, concluyeron.

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