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Diputado de Flávio Bolsonaro anuncia que excandidato partió al exilio en EE.UU.
"Al igual que María Corina Machado cuando huyó de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, Flávio Bolsonaro, el candidato derrotado en las elecciones, también busca asilo en otro país", ha indicado.
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Flávio Bolsonaro
Colprensa
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Martes, 27 de Octubre de 2026

El excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro ha salido este martes del país a bordo de un avión rumbo a Estados Unidos, según ha confirmado un diputado de su Partido Liberal, pese a que la Policía ha anulado sus pasaportes durante una jornada en la que el Supremo ha ordenado investigarlo por la supuesta financiación extranjera de su campaña.

El diputado Mauricio Marcon ha asegurado que Bolsonaro "ha tomado un vuelo y se dirige a exiliarse en Estados Unidos" en un vídeo difundido en sus redes sociales en el que ha comparado al dirigente ultraderechista con la líder opositora venezolana María Corina Machado

"Al igual que María Corina Machado cuando huyó de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, Flávio Bolsonaro, el candidato derrotado en las elecciones, también busca asilo en otro país", ha indicado.

Lea aquí: El riesgo fiscal de Cúcuta: deuda y gastos crecen más rápido que el recaudo de impuestos

Bolsonaro habría viajado "a través de Venezuela o de Argentina" a Estados Unidos, donde "denunciará el régimen impuesto por Lula, Xandão --en alusión al juez del Supremo Alexandre de Moraes-- y todo ese grupo contra el pueblo brasileño", ha agregado el diputado.

La confirmación llega horas después de que la Policía haya anulado los pasaportes del excandidato, ya que este no los ha presentado en el plazo que se le había dado para ello y comenzara a investigar su paradero.

Al mismo tiempo, el Supremo ha ordenado a la Policía Federal que abra una investigación contra este por la financiación extranjera de su campaña, así como por la manipulación del algoritmo en redes sociales para favorecer sus contenidos frente al de otros aspirantes.

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