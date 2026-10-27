María Corina Machado prepara su primer discurso público tras regresar a Venezuela

La líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado se prepara para ofrecer su primera declaración formal a los medios de comunicación venezolanos este jueves 29 de octubre en Caracas, en lo que será su primer discurso público dirigido a los venezolanos después de su sorpresivo regreso al país el domingo.

Según informó su equipo a periodistas y jefes de medios, la rueda de prensa está prevista para el jueves. Los detalles de lugar y hora se enviarán más cerca de la fecha.

Machado regresó a Venezuela el domingo 25 de octubre, tras casi diez meses fuera del país. Anunció su llegada con un breve mensaje en redes sociales: “Estoy aquí. Con ustedes”.

Su primera aparición pública ocurrió en la Iglesia de Santa Rosa, en Barquisimeto (estado Lara), donde fue recibida con emoción por simpatizantes. Desde allí emprendió una caravana terrestre que recorrió Yaracuy, Carabobo y Aragua, y culminó en Caracas la noche del mismo domingo. Miles de personas la esperaron en carreteras, peajes y calles, ondeando banderas y coreando consignas de libertad.

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En una de sus primeras actividades tras llegar a la capital, la dirigente se reunió el lunes por la noche con su asesor jurídico, Perkins Rocha, en la residencia de este, donde permanece bajo arresto domiciliario con grillete electrónico desde su excarcelación en febrero pasado. El encuentro, difundido por el Comando ConVzla, mostró a ambos abrazados y sonrientes. Rocha, quien pasó 539 días en prisión, reafirmó su respaldo a Machado y aseguró que la acompañará “hasta el final”, al tiempo que expresó que “el horizonte del cambio está cerca”.

Durante el trayecto de la caravana y a su llegada a Caracas, Machado saludó a la multitud desde el techo de un vehículo, compartió abrazos y recibió rosarios, pero no ofreció declaraciones formales a la prensa. En mensajes posteriores en redes destacó el “reencuentro” y el llamado a la libertad de los presos políticos.

En las últimas horas, su equipo ha señalado la disposición de la dirigente a dialogar con la presidenta interina Delcy Rodríguez y con otros actores, “con total transparencia y con una agenda”. Su portavoz, Claudia Macero, confirmó esta apertura el lunes.

El regreso de Machado se produce en medio de un proceso de negociaciones impulsado por Estados Unidos entre el Gobierno interino y sectores de la oposición, del que su movimiento ha estado al margen.

La declaración del jueves será el primer momento en que la líder opositora se dirija de manera formal y pública a los venezolanos desde su retorno, después de varios intentos fallidos de ingresar al país en los meses previos.