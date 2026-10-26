EE.UU. plantea que Delcy Rodríguez declare vacante la presidencia y convoque a elecciones en Venezuela

Estados Unidos planteó una hoja de ruta para avanzar hacia nuevas elecciones en Venezuela, que contempla que la presidenta interina, Delcy Rodríguez, declare vacante la Presidencia de la República y abra un plazo de seis meses para convocar los comicios.

La propuesta fue explicada por un funcionario estadounidense, luego de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señalara que el sistema electoral venezolano debe ser reemplazado en su totalidad antes de que puedan realizarse unas elecciones que Washington considere legítimas.

De acuerdo con el funcionario, la hoja de ruta respaldada por Estados Unidos contempla inicialmente la renovación de organismos clave de Venezuela, entre ellos el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE), durante los próximos meses.

Una vez adelantados esos cambios institucionales, Rodríguez debería declarar vacante la Presidencia y establecer un periodo de seis meses para la convocatoria de nuevas elecciones.

La propuesta de Estados Unidos plantea así una serie de pasos previos a la realización de los comicios, con la renovación de las instituciones electorales y judiciales como una de las condiciones para avanzar hacia un nuevo proceso electoral en Venezuela.

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