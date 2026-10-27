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Thomas Greg & Sons vuelve a quedar a cargo de la expedición de pasaportes en Colombia
La empresa retomará la operación tras un acuerdo con el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Authored by
cesarmuñoz
Pasaporte
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Martes, 27 de Octubre de 2026

La expedición de pasaportes en Colombia vuelve a quedar en firma de la empresa Thomas Greg & Sons.

El contrato se dio tras la firma del l Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la compañía.

Lea aquí: Queda en libertad Pedro Rodríguez, primer condenado por el caso Ungrd

La situación se da luego de que el pasado 17 de septiembre la Cancillería declarara la urgencia manifiesta para garantizar la expedición y entrega de pasaportes en el territorio nacional.

El plazo del contrato no excederá el 17 de diciembre de 2027.

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