Se le sigue complicando la situación a Petro en la Comisión de Acusaciones

Siguen avanzando los casos contra el expresidente Gustavo Petro en la Comisión de Acusaciones. Mientras que ya fue denunciado por el llamado escándalo de los ‘sexocontratos’, este martes los partidos Conservador y Cambio Radical, igualmente interpusieron acciones en su contra.



Los conservadores, en conjunto con el abogado Jaime Lombana Villalba, radicaron una nueva demanda contra el exmandatario por haber obstruido las pasadas elecciones presidenciales de junio en las que salió elegido Abelardo de la Espriella.



El presidente del conservatismo, Efraín Cepeda, sostuvo al respecto que “Petro ha torpedeado el resultado electoral, se ha hecho pensar en el imaginario popular que hubo un fraude que de ninguna manera existe, porque además organismos tan importantes como la Procuraduría, como la Contraloría han expresado que por parte de la Registraduría y al Consejo Electoral se hizo un debate transparente, que hay cero indicios de fraude, llegando hasta el colmo de desconocer esa decisión de los organismos en cuanto que Abelardo de la Espriella es el presidente legítimo de Colombia”.



Incluso Cepeda cuestionó que desde la izquierda colombiana sí se aceptó el resultado electoral del Congreso pero no el presidencial. “A mí que me expliquen cómo aceptan las curules de Senado y Cámara, pero que no aceptan que de la Espriella es el presidente. De manera que es peligroso para la democracia esta obstrucción al debate electoral, que lo siguen haciendo”.

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Recordó que está el "Pacto de Valledupar" y una declaración del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso “en el sentido que los invitaron para que hablaran de candidatos presidenciales, entre ellos Abelardo de la Espriella para desacreditar. También dijo que Petro hacer otras acciones como “el decretazo de la consulta popular pasando por encima del poder legislativo y también del judicial, al que no acudió. De manera que por eso acompañamos hoy Jaime Lombana”.



Cepeda planteó además que “lo que no puede seguir sucediendo en este país es que se desconozca la autoridad legítima del pueblo colombiano, que eligió a de la Espriella ya como su legítimo presidente de la República, por supuesto, con la organización electoral, Registraduría, Consejo Nacional Electoral, a quienes respaldamos integralmente por la transparencia que manejaron durante todos los procesos electorales”.

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Por su parte Enrique Vargas Lleras, uno de los coodirectores de Cambio Radical, urgió a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes una actuación inmediata y prioritaria en los procesos que se adelantan contra el expresidente Petro.



Para Vargas Lleras, “ha llegado el momento de demostrar que las instituciones están por encima de los intereses políticos y que ningún ciudadano, independientemente del cargo que haya ocupado, puede estar exento de la justicia”, a la vez que resaltó que “es importante señalar que la prontitud y oportunidad también es justicia y la ausencia de esto es injusticia, debido a que el paso del tiempo fomenta no solo figuras jurídicas que culminan en el cierre de investigaciones sino de actuaciones que no permiten llegar a la verdad”.



Llama la atención por demandas como las del "Pacto de Valledupar", el escándalo de favores sexuales por contratos, la compra de los aviones de combate Gripen y la garantía contra la impunidad en otros expedientes.

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