Colombia entra en racionamiento programado de gas natural por nueva falla en planta SPEC

El Ministerio de Minas y Energía anunció racionamiento programado de gas natural desde las cero horas de este martes 27 de octubre, debido a reparaciones de última hora que se adelantan en la planta de importación de gas natural licuado de la Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC LNG).

Según los cálculos del Gobierno, el faltante de gas natural será de 133 millones de pies cúbicos diarios, de los cuales 30 millones corresponden a la demanda esencial, es decir, al consumo que debe recibir atención prioritaria durante el periodo de restricción.

La medida define un orden de atención para distribuir el combustible disponible entre los diferentes tipos de consumidores, de acuerdo con las prioridades previstas en la regulación y los compromisos contractuales vigentes.

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La restricción se origina en una condición operativa identificada en la unidad flotante de almacenamiento y regasificación (FSRU, por sus siglas en inglés) de SPEC LNG, que obligó a realizar trabajos correctivos en uno de sus cuatro trenes de regasificación.

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En un comunicado, la Sociedad Portuaria El Cayao informó que las labores estarán a cargo de personal especializado y se ejecutarán bajo estrictos protocolos técnicos, operativos y de seguridad.

Las reparaciones durarán entre siete y ocho días. Durante ese periodo, la terminal continuará prestando el servicio con una capacidad máxima de regasificación de 400 millones de pies cúbicos diarios (Mpcd).

SPEC LNG indicó que trabaja de manera coordinada con los usuarios de la terminal, las autoridades competentes y los demás agentes del mercado para atender las necesidades energéticas del país.

¿Cómo se distribuirá el gas natural durante el racionamiento?

La resolución del Ministerio de Minas y Energía establece un orden de prioridad para distribuir el gas disponible mientras persistan las limitaciones de suministro.

El documento explica que estas restricciones pueden presentarse cuando existen dificultades en la infraestructura de suministro, transporte o regasificación que impiden atender de manera continua los requerimientos del mercado.

Ante esta situación, el Gobierno definió tres niveles de atención:

1. Demanda esencial: hogares y pequeños comercios

Los usuarios residenciales y los pequeños comercios están entre los sectores que recibirán atención prioritaria, de acuerdo con los criterios de demanda esencial contemplados en la regulación.

Según las estimaciones oficiales, 30 millones de pies cúbicos diarios del faltante total corresponden a esta categoría de consumo.

2. Usuarios no esenciales con contratos de suministro en firme

Una vez atendida la demanda esencial, el gas disponible se destinará a los usuarios no esenciales que tengan contratos vigentes con garantía de suministro sin interrupciones, conforme a las condiciones pactadas entre productores, comercializadores y transportadores.

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La resolución precisa que el volumen asignado a estos consumidores dependerá de los compromisos contractuales y de las prioridades de abastecimiento establecidas para atender a los usuarios finales.

3. Exportaciones de gas natural pactadas en firme

En el tercer nivel se encuentran las exportaciones de gas natural que hayan sido pactadas en firme.

El documento ministerial señala expresamente que “en tercer lugar se atenderán las exportaciones pactadas en firme”.

La instrucción del Gobierno es que el suministro de gas natural objeto de la priorización “no podrá contratarse a un precio superior al que fue contratado por parte del comprador al propietario del gas que es reasignado como resultado de la aplicación del racionamiento programado”.

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