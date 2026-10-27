Un hijo y el hijastro del exfutbolista Iván René Valenciano fueron capturados en megaoperativo de De La Espriella

Uno de los hijos y el hijastro del exfutbolista Iván René Valenciano están entre los 60 capturados en el megaoperativo liderado por el presidente Abelardo de la Espriella, y que contó con el acompañamiento del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Jacobo de Jesús Valenciano Yepes, de 20 años, alias Valenciano, fue uno de los detenidos en estos procedimientos realizados por toda la ciudad contra delitos como los homicidios, extorsiones, hurtos y actividades relacionadas con el tráfico de drogas

Junto con él cayó Eddy Santiago Cuadros Yepes, alias Risas, quien es hijastro del exgoleador. Tras esta detención, el alcalde de Medellín se aventuró a decir: “A Risas ya se le quitó la risa”, luego del éxito del procedimiento contra las estructuras criminales de la ciudad.

Ambos estarían implicados con la estructura La Roja, grupo criminal dedicado al hurto de relojes de alta gama en otros sectores de la ciudad, por lo que tenían imputados cargos por los delitos de hurto calificado y agravado, además de concierto para delinquir.

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Esta estructura criminal opera en la comuna 8 (Villa Hermosa), donde ambos fueron capturados en el megaoperativo realizando por las autoridades de Medellín en la madrugada del martes y que contó con la participación de centenares de policías.

Esta es la segunda captura de Jacobo de Jesús, a quien detuvieron el 27 de junio de 2024 por presuntamente participar en un caso de robo a un establecimiento comercial del barrio Belén La Mota, suroccidente de Medellín.

Según los reportes de la época, a Jacobo lo habrían sorprendido movilizándose en una motocicleta que habría estado implicada en el robo a una panadería, en la que se robaron elementos avaluados en más de 14 millones de pesos.

Tras el proceso judicial que se le llevó a Jacobo, las autoridades finalmente determinaron darle una medida de detención domiciliaria, aunque con una investigación abierta para el avance de este caso.

Según los reportes judiciales, el hijo de Valenciano formaría parte del grupo delincuencial La Roja desde hace más de cinco años y el anterior hecho delictivo estaría implicado con sus movimientos dentro de esta organización.

Estas dos detenciones forman parte del conjunto de 10 órdenes de captura que se materializaron tras 10 diligencias de allanamiento realizados, solo, en la comuna 8 de Medellín. En total participaron 81 funcionarios de la Policía Nacional y la Fiscalía.

El megaoperativo

El presidente Abelardo de la Espriella, el alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, acompañaron el despliegue de la Fuerza Pública, dirigido a combatir delitos que afectan a los habitantes de la capital antioqueña.

Hacia las 3:20 de la mañana, el alcalde confirmó que las intervenciones seguían en marcha y destacó que uno de los objetivos era ubicar a personas señaladas de participar en homicidios, extorsiones, hurtos y actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

En los procedimientos participaron unidades de la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía General de la Nación, junto con otras entidades vinculadas a las acciones de seguridad.

Gutiérrez sostuvo que este tipo de intervenciones deben mantenerse para debilitar las estructuras criminales y evitar que continúen intimidando a la ciudadanía. También destacó el acompañamiento del Gobierno nacional y de la Gobernación de Antioquia durante la jornada.

Homicidio, extorsión y hurto, entre las prioridades

Las intervenciones buscan impactar varias modalidades delictivas. Durante su pronunciamiento, el alcalde insistió en la necesidad de perseguir a quienes participan en asesinatos, intimidaciones, cobros extorsivos, robos y tráfico de estupefacientes.

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El mandatario también hizo énfasis en la importancia de respaldar el trabajo de los uniformados y mantener la presencia de las autoridades en los territorios.

Según manifestó, los operativos deben continuar más allá de una jornada puntual para reducir la capacidad de acción de las estructuras criminales.

La estrategia tiene como uno de sus propósitos mejorar las condiciones de seguridad y la tranquilidad de los habitantes. Para Gutiérrez, las intervenciones también buscan enviar un mensaje a quienes amenazan o intimidan a otras personas para cometer delitos.

A su vez, el gobernador Andrés Julián Rendón se refirió a los factores que inciden en la percepción de seguridad en Antioquia y diferenció las problemáticas que afectan a las zonas rurales de las que preocupan a los habitantes de las áreas urbanas.

Según el mandatario departamental, en el campo la presencia de grupos armados ilegales genera especial preocupación, por lo que consideró necesario desarrollar acciones contra esas estructuras en los lugares donde se registran muertes violentas.

En las ciudades, en cambio, señaló que los atracos y la extorsión tienen un peso importante en la percepción de inseguridad. Por esa razón, manifestó su expectativa de que los procedimientos realizados en Medellín contribuyan a enfrentar esas conductas.