¿Por qué se cayó el avión Hércules en Putumayo? Esto reveló el informe final

Este martes 27 de octubre, se conocieron detalles del informe final de la investigación sobre el accidente del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), ocurrido en Puerto Leguízamo, Putumayo, el pasado 23 de marzo de este año.

De acuerdo con la información divulgada por La FM, el documento final determinó varios factores que contribuyeron a la tragedia que cobró la vida de 69 militares. Siete meses después del siniestro, se conocieron los resultados que permitieron reconstruir los últimos instantes de la aeronave tras el fatal incidente.

El citado medio divulgó los hallazgos del documento técnico, cuya elaboración incluyó la revisión de los restos del avión, las características del terreno, las condiciones en las que se efectuó la operación y las declaraciones de quienes sobrevivieron. Según el medio, las autoridades y el grupo de expertos dieron por terminada oficialmente la investigación.

¿Cuáles fueron las causas del accidente del Hércules C-130 en Putumayo?

Entre los factores identificados por los investigadores figuran una falla humana, el exceso de peso y las condiciones de la pista. El análisis determinó que la combinación de estos elementos incidió en el desarrollo del accidente, ocurrido durante la maniobra de despegue en Puerto Leguízamo.

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Las grabaciones realizadas segundos antes de la tragedia también aportaron elementos para establecer la secuencia de los hechos. De acuerdo con la información conocida, el avión chocó contra al menos tres árboles cuando intentaba elevarse, lo que afectó el funcionamiento de sus motores y comprometió la continuidad de la operación.

Ante la pérdida de condiciones para mantener el control, el piloto ejecutó una maniobra con la intención de recuperar la aeronave. Sin embargo, el intento no logró evitar la caída. El informe final, citado por La FM, estableció que transcurrieron apenas 36 segundos entre el despegue y el momento en que el avión se precipitó a tierra.

¿Qué reveló el informe final sobre los últimos segundos del avión?

La evidencia física examinada durante la investigación incluyó ramas de hasta 16 centímetros de diámetro encontradas en uno de los motores. Este hallazgo coincide con la información sobre el choque contra los árboles durante el ascenso inicial y constituye uno de los elementos considerados para esclarecer lo ocurrido antes del impacto.

Los documentos también ubican el punto de la caída a más de 2.000 metros del lugar de despegue. A esto se sumaron los relatos de los sobrevivientes, quienes indicaron que el piloto alcanzó a advertirles que se prepararan antes del impacto, en medio de la emergencia que enfrentaba la tripulación.

Pese a los daños que se produjeron durante el accidente, el informe confirmó que la aeronave presentaba condiciones favorables de aeronavegabilidad. Ese aspecto coincide con lo señalado anteriormente por el comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, general Carlos Silva. Los resultados divulgados permiten distinguir entre el estado técnico previo del avión y los factores operacionales que, según la investigación, desencadenaron la tragedia.

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