¿Qué causó el accidente de Kbeto Zuleta y su agrupación? Revelan la primera hipótesis

Avanza la investigación para determinar las circunstancias en las que se accidentó la agrupación musical de Carlos Alberto ‘Kbeto’ Zuleta, hijo del reconocido juglar vallenato Poncho Zuleta, en un tramo de la vía entre Pueblo Nuevo, Magdalena, y el Cesar.

El siniestro ocurrió en la madrugada de este lunes 26 de octubre, cuando los integrantes de la agrupación regresaban a Valledupar después de una presentación en Sincelejo. Cuatro personas murieron y 17 resultaron heridas.

Entre las primeras víctimas fatales identificadas se encuentran Giovanni Lobo, corista y segunda voz de la agrupación, oriundo del municipio de Agustín Codazzi. También perdió la vida el guitarrista Harold Santana, oriundo de Casacará, en Agustín Codazzi.

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Como consecuencia del accidente, Kbeto Zuleta llegó al hospital con la pierna izquierda amputada y permanece en la unidad de cuidados intensivos (UCI) de la Clínica Sinais Vitais, en el municipio de Bosconia, Cesar, con pronóstico reservado e inestable. El artista también presenta una severa contusión pulmonar causada por un golpe traumático en el tórax.

¿Cuál es la primera hipótesis?

De acuerdo con la información preliminar, el vehículo pertenecería a la empresa Súper Star. Durante el recorrido, se habría salido de la carretera y posteriormente habría chocado contra una barrera de contención, lo que provocó su caída al río Ariguaní.

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Por el momento, una de las hipótesis que cobra fuerza es que el conductor hubiera sufrido un microsueño mientras el vehículo estaba en movimiento.

“Bueno, la hipótesis que está tomando mayor fuerza se trata de un microsueño”, reveló Manuel Rangel Quintero, secretario de Cultura y Turismo del Cesar, en diálogo con Noticias RCN. Sin embargo, serán las autoridades las encargadas de determinar las causas exactas del accidente una vez concluya la investigación.

Cabe recordar que los sobrevivientes fueron trasladados inicialmente al hospital de Bosconia y a la Clínica Sinais Vitais. No obstante, debido a la gravedad de las heridas, algunos fueron remitidos a centros médicos de mayor complejidad en Valledupar.

Esta tragedia ha generado profundo dolor y luto entre los seguidores del vallenato, un género musical en el que, lamentablemente, también se han registrado casos de artistas que han perdido la vida en accidentes de tránsito.

Tomado de El Colombiano.

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