China rechaza las disculpas y endurece su postura contra Mbappé: mantiene suspendidas las transmisiones de LaLiga

La controversia por las declaraciones de Kylian Mbappé sobre un meme relacionado con un dictador chino escaló este miércoles. La radiotelevisión estatal de China confirmó la suspensión de las retransmisiones de LaLiga y rechazó la postura del Real Madrid, al considerar que las palabras del delantero francés “trascienden la libertad de expresión”.

En un comunicado, un portavoz del Centro de Deportes y Juventud del Grupo de Medios de China (CMG) cuestionó la posición del club español, que sostuvo que Mbappé nunca tuvo intención de ofender y que tenía derecho a expresar sus opiniones personales.

“Consideramos que las declaraciones inapropiadas de Mbappé ya han causado daño al pueblo chino, han traspasado los límites de lo aceptable y van más allá del ámbito de la libertad de expresión”, señaló el organismo, que insistió en la gravedad de lo ocurrido.

La entidad recordó que el pasado 26 de octubre suspendió las emisiones de LaLiga, así como los partidos relacionados con el atacante y sus anuncios publicitarios. Además, advirtió que no retomará las conversaciones mientras el Real Madrid no presente unas disculpas que considere satisfactorias.

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“Mientras el club no presente unas disculpas satisfactorias, no hay nada de qué hablar”, sostuvo el comunicado. El organismo también afirmó que el Real Madrid, como equipo al que pertenece el futbolista, no puede desentenderse de sus declaraciones.

¿Qué dijo Mbappé para desatar la polémica?

La controversia surgió durante una entrevista en la que le preguntaron al delantero por su meme favorito. Mbappé respondió que uno de los que más le divertía era un montaje en el que su rostro aparecía sobre el de un “dictador chino”. Aunque no mencionó expresamente a Mao Zedong, la imagen difundida en redes sociales hacía referencia al antiguo líder de China.

La reacción tuvo consecuencias comerciales para el jugador. Las empresas chinas Dongpeng, Mengniu y Milkground rompieron sus acuerdos con el francés, mientras que sus contenidos también afrontaron restricciones en plataformas digitales del país asiático.

Las disculpas de LaLiga y Mbappé

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, envió una carta al organismo chino en la que calificó el comportamiento del futbolista de “inaceptable” y pidió disculpas por la ofensa causada. Sin embargo, la radiotelevisión estatal insistió en que tanto LaLiga como el Real Madrid y, especialmente, Mbappé debían ofrecer disculpas públicas y remitir una carta formal.

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Posteriormente, el delantero publicó un comunicado en francés, chino e inglés en el que lamentó sus palabras y expresó su “profundo respeto” por el pueblo chino y su historia.

Tebas también se reunió con el embajador chino en España, Yao Jing, para buscar una salida a la crisis. El conflicto adquiere relevancia para LaLiga, que mantiene acuerdos de cooperación con entidades chinas, incluido un convenio estratégico con la liga profesional del país vigente hasta 2029.

Pese a las disculpas y las gestiones diplomáticas, la radiotelevisión estatal mantiene su postura y reclama una respuesta que considere suficiente antes de reabrir la posibilidad de transmitir los partidos del campeonato español.

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