Cristiano Ronaldo estaría de vuelta con la selección portuguesa

Resumen de Agencias

El capitán de la selección nacional, que abandonó la concentración del equipo portugués a finales de septiembre en Copenhague y todavía cumple la sanción impuesta por la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), figura entre las primeras opciones del técnico, Jorge Jesús, que previsiblemente anunciará la convocatoria definitiva a finales de la próxima semana.

La presencia de CR7 en la selección preliminar no sorprende, ni garantiza que vaya a ser convocado, pero era una condición necesaria para que volviera a la selección nacional, después de haber abandonado el campo de entrenamiento antes del partido contra Dinamarca, tras calentar pero no entrar al partido contra Noruega.

Con la clasificación para los cuartos de final de la Liga de Naciones ya asegurada en el Grupo A4, Portugal se enfrenta a Dinamarca en Braga el 14 de noviembre y a País de Gales en Cardiff el día 17, en el cierre de la fase de grupos.

El 30 de septiembre, el capitán del equipo de las 'quinas' y delantero del club saudí Al Nassr abandonó la concentración de Portugal, que preparaba los partidos del Grupo A4 de la Liga de Naciones contra Dinamarca y Noruega, después de las victorias ante País de Gales (1-0) y el combinado noruego (1-2).

Ronaldo fue titular contra País de Gales y suplente no utilizado en la visita a Noruega, donde estuvo calentando durante gran parte de la segunda mitad. Tras ese encuentro, en Oslo, abandonó el césped aparentemente descontento y no se unió a sus compañeros de selección para agradecer el apoyo de los aficionados portugueses.

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Después de la rueda de prensa de Jesús previa al partido contra Dinamarca, Ronaldo abandonó la concentración del equipo, alegando más tarde, en un mensaje escrito, que el seleccionador le había faltado a su palabra en más de una ocasión.

Ronaldo fue suspendido durante 30 días y multado con 255 euros por el Consejo de Disciplina (CD) de la FPF por haber abandonado la concentración, pero la sanción termina antes de los próximos partidos de los lusos.

Cerca de los 1000

El Bicho cumplió recientemente 41 años. A pesar de su veteranía, todavía planea mantenerse en activo en el fútbol internacional. Ya habiendo roto récords individuales y de títulos, además de ser el máximo goleador histórico y en activo del balompié, la cifra mágica a la que planea llegar es a la milésima.

El portugués tiene en su haber 982 goles en su carrera y está a solo 18 de llegar a las 1000 anotaciones.

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La constancia de sus números y aporte a la ofensiva no ha cesado ni siquiera cuando dejó de jugar en Europa por primera vez en dos décadas. Ahora, demuestra que su pólvora sigue intacta cada fin de semana en el Al-Nassr.

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) suele enviar a los clubes listas preliminares de unos 50 jugadores, que deben presentarse con suficiente antelación al anuncio de la lista definitiva, según el reglamento de la FIFA.

En otras palabras, aproximadamente la mitad de los jugadores de esta lista inicial no estarán incluidos en la selección final de Jesús. En cualquier caso, la puerta sigue abierta para el regreso de Ronaldo.

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