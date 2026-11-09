Ejército Nacional abrió inscripciones para jóvenes que deseen prestar servicio militar

Diversos beneficios
El Ejército Nacional informó que uno de los principales beneficios de incorporarse en esta fecha es que los jóvenes recibirán un permiso entre el 23 de diciembre y el 5 de enero, para que puedan compartir con sus familias durante las festividades decembrinas y de fin de año.
De igual forma, la institución recordó que quienes cumplan los requisitos y sean seleccionados recibirán una bonificación mensual equivalente a un salario mínimo legal vigente, así como alojamiento, alimentación, vestuario y atención en salud durante la prestación del servicio militar.
También señaló que, al finalizar el servicio, recibirán beneficios como los apoyos económicos de licenciamiento y la dotación civil previstos en la normativa vigente.
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Asimismo, el Ejército recalcó que prestar el servicio militar contribuye al fortalecimiento de valores como la disciplina, la responsabilidad, el liderazgo y el trabajo en equipo.
“Estos beneficios se suman a la experiencia de servir a Colombia, asumir nuevos retos y desarrollar capacidades que pueden contribuir al proyecto de vida de quienes eligen esta alternativa. Por lo tanto, la invitación a los nortesantandereanos es a que hagan parte de este contingente y, por medio de este servicio, puedan proyectar su futuro”, concluyó la institución.
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