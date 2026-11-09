Ejército Nacional abrió inscripciones para jóvenes que deseen prestar servicio militar

Con el propósito de incorporar nuevo talento humano, el Ejército Nacional abrió el pasado primero de noviembre la convocatoria para seleccionar a los soldados que integrarán el cuarto y último contingente de 2026.

La convocatoria, que se extenderá hasta el 27 de noviembre, está dirigida a ciudadanos colombianos, hombres y mujeres, desde los 18 años hasta un día antes de cumplir los 24.

El mayor Luis Eduardo Rodríguez, comandante del Distrito Militar N.º 35 en Cúcuta, explicó que otro de los requisitos básicos es no tener antecedentes judiciales ni penales y contar con buenas condiciones de salud.

En este sentido, el oficial precisó que los jóvenes que se incorporen deberán superar unos exámenes de aptitud psicofísica, que estarán a cargo de un comité conformado por un médico, un odontólogo y un psicólogo.

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Igualmente, el mayor aseguró que el período de prestación del servicio militar es de un año para las mujeres y de un año y medio para los hombres.

“Los interesados pueden inscribirse en la página [www.incorporacion.libretamilitar.mil.co](http://www.incorporacion.libretamilitar.mil.co). Asimismo, para recibir orientación, resolver inquietudes o conocer las condiciones de la prestación del servicio, pueden acercarse a los distritos militares y unidades de incorporación del Ejército Nacional”, destacó la institución.