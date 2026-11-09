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Ejército Nacional abrió inscripciones para jóvenes que deseen prestar servicio militar
La convocatoria, que se extenderá hasta el 27 de noviembre, está dirigida a ciudadanos colombianos desde los 18 años y hasta un día antes de cumplir los 24 años.
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juanmarcoantoniorp
Servicio militar 2026.
La opinión
La Opinión
Lunes, 9 de Noviembre de 2026

Con el propósito de incorporar nuevo talento humano, el Ejército Nacional abrió el pasado primero de noviembre la convocatoria para seleccionar a los soldados que integrarán el cuarto y último contingente de 2026.

La convocatoria, que se extenderá hasta el 27 de noviembre, está dirigida a ciudadanos colombianos, hombres y mujeres, desde los 18 años hasta un día antes de cumplir los 24.

El mayor Luis Eduardo Rodríguez, comandante del Distrito Militar N.º 35 en Cúcuta, explicó que otro de los requisitos básicos es no tener antecedentes judiciales ni penales y contar con buenas condiciones de salud.

En este sentido, el oficial precisó que los jóvenes que se incorporen deberán superar unos exámenes de aptitud psicofísica, que estarán a cargo de un comité conformado por un médico, un odontólogo y un psicólogo.

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Igualmente, el mayor aseguró que el período de prestación del servicio militar es de un año para las mujeres y de un año y medio para los hombres.

“Los interesados pueden inscribirse en la página [www.incorporacion.libretamilitar.mil.co](http://www.incorporacion.libretamilitar.mil.co). Asimismo, para recibir orientación, resolver inquietudes o conocer las condiciones de la prestación del servicio, pueden acercarse a los distritos militares y unidades de incorporación del Ejército Nacional”, destacó la institución.

Servicio militar

Diversos beneficios 
El Ejército Nacional informó que uno de los principales beneficios de incorporarse en esta fecha es que los jóvenes recibirán un permiso entre el 23 de diciembre y el 5 de enero, para que puedan compartir con sus familias durante las festividades decembrinas y de fin de año.

De igual forma, la institución recordó que quienes cumplan los requisitos y sean seleccionados recibirán una bonificación mensual equivalente a un salario mínimo legal vigente, así como alojamiento, alimentación, vestuario y atención en salud durante la prestación del servicio militar.

También señaló que, al finalizar el servicio, recibirán beneficios como los apoyos económicos de licenciamiento y la dotación civil previstos en la normativa vigente.

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Asimismo, el Ejército recalcó que prestar el servicio militar contribuye al fortalecimiento de valores como la disciplina, la responsabilidad, el liderazgo y el trabajo en equipo

“Estos beneficios se suman a la experiencia de servir a Colombia, asumir nuevos retos y desarrollar capacidades que pueden contribuir al proyecto de vida de quienes eligen esta alternativa. Por lo tanto, la invitación a los nortesantandereanos es a que hagan parte de este contingente y, por medio de este servicio, puedan proyectar su futuro”, concluyó la institución.

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