La Gobernación de Norte de Santander trabajará a puerta cerrada este jueves 19 de noviembre, debido a las movilizaciones convocadas en diferentes ciudades del país. Aunque los funcionarios cumplirán con sus labores, estará restringido el ingreso de ciudadanos y usuarios externos a la sede principal de la administración departamental, en Cúcuta.

La medida quedó establecida mediante la Resolución 000198 del 18 de noviembre de 2026, firmada por el gobernador William Villamizar Laguado, con el propósito de garantizar la seguridad institucional y la continuidad del servicio durante la jornada de manifestaciones.

De acuerdo con el documento, la restricción de acceso se aplicará durante el jueves 19 de noviembre.

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Sin embargo, se contemplan excepciones para situaciones urgentes relacionadas con servicios esenciales y para las personas que cuenten con autorización previa de la dependencia competente, siempre que se verifiquen las condiciones de seguridad.

¿Cómo atenderá la Gobernación este jueves?

La resolución establece que los funcionarios de la planta central trabajarán presencialmente en dos jornadas: de 7:30 de la mañana a 12:00 del mediodía y de 2:00 a 7:00 de la noche.

Durante este tiempo, las dependencias deberán mantener habilitados sus canales virtuales y telefónicos para recibir y tramitar peticiones, solicitudes y documentos de los ciudadanos.

La administración departamental también dispuso que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Policía Nacional y los organismos de apoyo coordinen las medidas de vigilancia, control de acceso y protección de las personas y las instalaciones.