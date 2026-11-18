¿Cuántas personas se esperan en las movilizaciones?
Según un informe del Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana citado en la resolución, para este jueves están previstas tres actividades de manifestación pública en Cúcuta, Pamplona y Ocaña, con una participación estimada conjunta de 1.180 personas.
Para Cúcuta se proyecta una concentración de aproximadamente 1.000 participantes, equivalente al 85 % de la asistencia estimada en el departamento.
Las autoridades deberán mantener un monitoreo permanente de las actividades y prestar especial atención a posibles situaciones de confrontación o hechos que puedan afectar la integridad de las personas y el normal desarrollo de las actividades institucionales.
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La oposición convoca a salir a las calles
Las movilizaciones de este jueves 19 de noviembre cuentan con el respaldo de sectores de la oposición al Gobierno de Abelardo de la Espriella. El expresidente Gustavo Petro invitó a los colombianos a participar en las manifestaciones en las diferentes ciudades del país.
A través de su cuenta en la red social X, el exmandatario hizo un llamado a salir masivamente a las plazas públicas y relacionó la jornada con el rechazo a las propuestas económicas del actual Gobierno.
“A salir masivamente a las calles de todo el país este 19 de noviembre. Por el empleo, por la economía, por las propuestas de Abelardo que dejarán en la pobreza a los colombianos y colombianas. Nos vemos este jueves en todas las plazas públicas”, publicó Petro.
De esta manera, la jornada reunirá a organizaciones sindicales, movimientos sociales y sectores políticos que expresarán sus reparos frente a las decisiones económicas y las propuestas del Gobierno nacional.