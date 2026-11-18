Una nueva alerta por hechos de violencia se registra en el corregimiento de Pacelli, en el municipio de Tibú, Norte de Santander, donde, según denuncias de la comunidad, se estaría presentando el lanzamiento de drones cargados con explosivos.

La situación mantiene preocupados a los habitantes de esta zona, debido a que los artefactos estarían cayendo en inmediaciones de viviendas, lo que representa un riesgo para la población civil.

Puede leer: Les quitaron casas, parqueaderos y estancos: millonaria extinción de dominio contra Los Pelusos, en Norte de Santander

La denuncia fue difundida por la Asociación Nacional de Víctimas, organización que rechazó estos hechos y pidió el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo para visibilizar la situación y solicitar la intervención del Gobierno nacional.

Desde la organización hicieron un llamado a las autoridades para que atiendan las preocupaciones de la comunidad y adopten medidas que permitan proteger a los habitantes ante el riesgo que representan estos ataques.

La situación se presenta en medio de la crisis de orden público que atraviesa la región del Catatumbo desde hace varios meses, marcada por los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc.

Hasta el momento, no se cuenta con información confirmada sobre personas heridas y/o daños materiales.