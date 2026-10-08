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Octavio Ibarra asumió como viceministro encargado de Educación Superior
Ibarra cuenta con más de 32 años de experiencia en el sector académico y de competitividad global.
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cesarmuñoz
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Jueves, 8 de Octubre de 2026

Este jueves 8 de octubre, Octavio Ibarra, asumió como nuevo viceministro de Educación Superior ante la ministra de Educación Ilva Hoyos Castañeda.

A nivel académico, ostenta un PhD en Management obtenido por la University of Hull, en Reino Unido y un posgrado en Liderazgo Organizacional de la Universidad de Oxford.

El funcionario llegó al Ministerio de Educación el pasado 1 de septiembre como director de Fomento de la Educación Superior.

Lea aquí: Los voy a cazar uno a uno: presidente De la Espriella promete llegar a los autores del asesinato de Miguel Uribe

"Recibo esta misión con humildad, compromiso y la firme convicción de servir a Colombia y trabajar por una educación superior que abra oportunidades, forme nuevas generaciones y construya futuro", señaló.

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