Rescatan a menor de 16 años que llevaba 20 días secuestrado por las disidencias de las Farc

Una operación de la Policía logró la liberación de un menor de 16 años que llevaba 20 días secuestrado por las disidencias de las Farc en el departamento del Cauca. El menor fue hallado en el municipio de El Tambo.

El pasado 18 de septiembre a la vereda La Rejoya, en la zona rural de Popayán, llegaron varios presuntos integrantes del frente Jaime Martínez de esa guerrilla, que lo subieron en una camioneta y, sin mediar palabra, se lo llevaron con rumbo desconocido.

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Minutos después empezaron las llamadas extorsivas a su familia: les exigían la suma de 15.000 millones de pesos a cambio de su liberación.

Desde el primer momento, y al enterarse del secuestro, las autoridades empezaron a seguirle la pista a los delincuentes. La pista final llegó en las últimas horas: decía que el menor estaba siendo escondido en la vereda Los Anayes, zona rural del municipio de El Tambo. Con esta información, se desplegó la operación que permitió llegar hasta el sitio y poner al menor a salvo.

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