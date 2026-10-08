Nueva escuela de escoltas de la UNP llevará el nombre de Miguel Uribe Turbay

La Unidad Nacional de Protección presentó oficialmente la nueva escuela de formación para escoltas, denominada 'Miguel Uribe Turbay', en homenaje al exsenador y excandidato presidencia, asesinado aquel 11 de agosto del 2025 en el occidente de Bogotá, pese a tener esquema de protección.

Según explicó el director de la UNP, Didier Blanco, el fallecimiento de Uribe Turbay "nos recordó los momentos difíciles de hace 30 años, cuando en aquel entonces se comienzan los servicios de protección a especializarse en esa ola difícil de violencia".

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En lo que respecta a la escuela, explicó que esta se crea con la finalidad de fortalecer las capacidades académicas, técnicas y operativas de quienes desarrollan labores de protección.

Se tendrán tres programas iniciales de entrenamiento y reentrenamiento de hombres de protección; profesionalizar y actualizar el análisis de evaluación de riesgo y derechos humanos.

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"Es tecnificar y profesionalizar la labor de protección, entendiendo que la UNP no protege ideologías, ni filosofías, sino vidas humanas que es nuestra misionalidad", explicó Blanco.

Agregó que cada programa tendrá módulos de 45 días con tres programas iniciales, aunque no descartó la ampliación de otros programas como ciberseguridad y antiexplosivos, así como la posibilidad de "traer ayuda internacional, capacitación y tecnificación de todos los países".

Durante la presentación, el director de la UNP agradeció a la SAE (Sociedad de Activos Especiales) quien aportó la sede y a la Alcaldía de Bogotá, quien fue el puente para sacar los permisos respectivos ante la secretaria de educación y contar con las acreditaciones pertinentes para su lanzamiento oficial en el mes de noviembre.

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