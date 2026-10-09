Presidente De la Espriella llega a 119 extradiciones en dos meses y lanza advertencia a quienes evaden la justicia

A través de su cuenta de X, antes Twitter, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, compartió un video y confirmó la firma de nueve nuevas órdenes de extradición, con las que alcanza un total de 119 en los primeros dos meses de mandato.

En el anuncio, el mandatario de los colombianos reiteró la postura de su administración en materia de cooperación judicial internacional para evitar que personas procesadas en el exterior evadan sus responsabilidades ante tribunales extranjeros.

“En mi Gobierno aplico, sin titubeos ni contemplaciones, todos los mecanismos de cooperación internacional para que quienes cometen delitos en otros países respondan ante la justicia”, expresó De la Espriella.

Quien también advirtió que su Gobierno mantendrá un estricto control y colaboración con las autoridades internacionales. “Que les quede muy claro: Colombia no será refugio de delincuentes ni escondite de quienes pretenden evadir la justicia internacional. El que crea que puede venir a nuestro territorio a esconderse o a pasar de agache está muy equivocado”, indicó De la Espriella.

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En el mensaje, el mandatario también señaló que las órdenes de extradición autorizadas son un avance en la política de seguridad y justicia de su Gobierno. Además, reiteró que no habrá privilegios para quienes intenten evadir la justicia.

“¡Se acabó la alcahuetería! Aquí no hay escondederos, privilegios ni impunidad para quienes pretenden burlarse de la justicia. ¡El que la hace, la paga!”, concluyó.

Abelardo de la Espriella cumplió 60 días de mandato

Desde la Casa de Nariño, el presidente De la Espriella presentó un balance de sus primeros dos meses en en el que destacó las medidas de seguridad, las operaciones contra organizaciones criminales y las iniciativas de reconstrucción tras el terremoto de agosto. También hizo referencia a decisiones económicas y compromisos relacionados con las relaciones internacionales.

“Han sido 60 días de trabajo incansable, de decisiones difíciles, de recorrer nuestra patria, de escuchar a los colombianos y de asumir, con carácter y determinación, los desafíos de una nación que merece un futuro de paz, justicia y oportunidades”, expresó.