Ideam confirma fenómeno de El Niño fuerte a muy fuerte en Colombia

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) confirmó hoy la presencia del fenómeno de El Niño en Colombia, con una intensidad que será entre fuerte y muy fuerte, al tiempo que advirtió que sus efectos se extenderán hasta el primer semestre de 2027.



La presencia del fenómeno provocará una disminución de las precipitaciones y un aumento de las temperaturas, pese al régimen de lluvias propias de esta temporada en las regiones Caribe, Andina y Pacífica, con la advertencia de que el déficit de precipitaciones podría intensificarse desde diciembre.



Frente a esta situación, el Gobierno activó una respuesta interinstitucional para enfrentar los riesgos de sequía, escasez de agua, incendios forestales, crecientes súbitas e inundaciones.



En el marco de la Directiva Presidencial 03 y la Ley 1523 de 2012, las entidades responsables deberán formular y activar sus planes de contingencia antes del 30 de noviembre.



En ese sentido, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) se encargará de coordinar las capacidades de respuesta en los territorios y de reforzar el monitoreo de incendios forestales mediante herramientas satelitales.

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El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adelantará acciones para proteger los ecosistemas estratégicos, las fuentes hídricas y las zonas con mayor vulnerabilidad. Otras carteras como las de Vivienda y Salud con el apoyo de Defensa, Transporte e Interior asumirán responsabilidades con arreglo a producción de alimentos, agua potable, movilidad, salud y seguridad.



Mientras que el Ministerio de Minas y Energía tendrá a su cargo la puesta en marcha de un plan para garantizar la seguridad energética, con el fortalecimiento de la generación térmica, el respaldo al suministro de combustibles y medidas de eficiencia y ahorro previstas en el Plan Energía YA.



En tanto que las empresas de acueducto y energía, bajo la vigilancia de la Superservicios, "deben activar y reportar sus planes de emergencia y contingencia".



A nivel territorial, los alcaldes serán los "responsables directos de la gestión del riesgo en su municipio", de manera que antes del 30 de noviembre deben convocar a una reunión a su consejo municipal de gestión del riesgo, para actualizar "su estrategia de respuesta a emergencias y sus planes de contingencia", además de velar por las fuentes alternas de agua y estar al día con los convenios con los cuerpos de bomberos.

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Los gobernadores coordinaran la gestión del riesgo en sus departamentos y al igual que los alcaldes deberán citar a su consejo departamental, además de "acompañar a los municipios con menos capacidad, saber con qué equipos y personal cuenta la región y apoyar a los municipios cuando su capacidad se vea superada".



"La confirmación del fenómeno de El Niño por parte del Ideam nos exige actuar desde ahora. Nuestra prioridad es proteger el abastecimiento de agua, reducir el riesgo de incendios forestales, proteger los medios de vida y mantener la continuidad de los servicios esenciales. Desde la Ungrd lideramos la construcción de la Hoja de Ruta de Acción Nacional y haremos seguimiento a los compromisos de los sectores, conforme a la Directiva Presidencial 03”, dijo David Tamayo, director de la Ungrd.



Tanto el Ideam como la Ungrd precisaron que El Niño no significa el fin de las lluvias, al advertir que en cada región tendrán comportamientos diferentes, también invitaron a los ciudadanos "a hacer un uso eficiente del agua y la energía, evitar las quemas y las fogatas en zonas de vegetación, reportar oportunamente los incendios y seguir las recomendaciones de las autoridades locales", con el fin de reducir los impactos del fenómeno.



El Ejecutivo, por su parte, señaló que su prioridad es anticipar los riesgos, proteger a la población, garantizar el abastecimiento de agua y energía y fortalecer la capacidad de respuesta estatal ante los efectos de El Niño.

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