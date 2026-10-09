La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Colombia
5
Colombia
Corte Suprema deja en libertad a los excongresistas Iván Name y Andrés Calle
La libertad se hará efectiva una vez cada uno pague una caución equivalente a 10 salarios mínimos.
Authored by
crojas
IVAN NAME
Colprensa
Colprensa
Viernes, 9 de Octubre de 2026

En la misma semana en que generó polémica el traslado a La Picota de Olmedo López y Sneyder Pinilla, principales testigos del escándalo de la UNGRD, la Corte Suprema de Justicia concedió la libertad provisional a Iván Name y Andrés Calle, los expresidentes del Congreso señalados en sus declaraciones.

La Corte Suprema de Justicia concedió el beneficio a ambos excongresistas por vencimiento de términos, al cumplirse el plazo legal sin que se hubiera celebrado la audiencia pública de juzgamiento. La decisión no significa que hayan sido absueltos ni que el proceso penal haya terminado.

Infórmese: No se dejen meter cuentos: Rodrigo Lara defiende el estatuto antiterrorista y responde a las críticas

Name y Calle están acusados de los presuntos delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación en favor de terceros agravado. Según la acusación, habrían recibido ofrecimientos de $3.000 millones y $1.000 millones, respectivamente, a cambio de apoyar proyectos del Gobierno relacionados con las reformas pensional y de salud.

La Sala Especial de Primera Instancia determinó que habían transcurrido 12 meses desde que quedó en firme la resolución de acusación, el 7 de octubre de 2025, sin que se hubiera culminado la audiencia de juzgamiento. La Corte también señaló que no encontró que la demora fuera atribuible a los procesados o a sus defensas.

La libertad se hará efectiva una vez cada uno pague una caución equivalente a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes y firme un acta de compromiso. Además, las autoridades deberán verificar que no sean requeridos por otro proceso.

Con información de El Colombiano.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion

Recomendados para ti
Temas del Día
Sobreocupación también golpea la morgue del Hospital Universitario Erasmo Meoz
Sobreocupación también golpea la morgue del Hospital Universitario Erasmo Meoz
Sobreocupación también golpea la morgue del Hospital Universitario Erasmo Meoz
La Opinión
Leonardo Sánchez, presidente de Asinort, convocó al gremio docente al paro nacional del 14 de octubre./Foto Archivo
Leonardo Sánchez, presidente de Asinort, convocó al gremio docente al paro nacional del 14 de octubre./Foto Archivo
Magisterio de Norte de Santander anuncia movilización para el 14 de octubre
Orlando Carvajal
Cucuteño Plan Nacional de Desarrollo.
Cucuteño Plan Nacional de Desarrollo.
Un nortesantandereano, protagonista en la construcción del próximo Plan Nacional de Desarrollo
La Opinión