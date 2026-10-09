Corte Suprema deja en libertad a los excongresistas Iván Name y Andrés Calle

En la misma semana en que generó polémica el traslado a La Picota de Olmedo López y Sneyder Pinilla, principales testigos del escándalo de la UNGRD, la Corte Suprema de Justicia concedió la libertad provisional a Iván Name y Andrés Calle, los expresidentes del Congreso señalados en sus declaraciones.

La Corte Suprema de Justicia concedió el beneficio a ambos excongresistas por vencimiento de términos, al cumplirse el plazo legal sin que se hubiera celebrado la audiencia pública de juzgamiento. La decisión no significa que hayan sido absueltos ni que el proceso penal haya terminado.

Infórmese: No se dejen meter cuentos: Rodrigo Lara defiende el estatuto antiterrorista y responde a las críticas

Name y Calle están acusados de los presuntos delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación en favor de terceros agravado. Según la acusación, habrían recibido ofrecimientos de $3.000 millones y $1.000 millones, respectivamente, a cambio de apoyar proyectos del Gobierno relacionados con las reformas pensional y de salud.

La Sala Especial de Primera Instancia determinó que habían transcurrido 12 meses desde que quedó en firme la resolución de acusación, el 7 de octubre de 2025, sin que se hubiera culminado la audiencia de juzgamiento. La Corte también señaló que no encontró que la demora fuera atribuible a los procesados o a sus defensas.

La libertad se hará efectiva una vez cada uno pague una caución equivalente a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes y firme un acta de compromiso. Además, las autoridades deberán verificar que no sean requeridos por otro proceso.

Con información de El Colombiano.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion