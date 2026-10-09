Abelardo de la Espriella se pronuncia tras devastador sismo de 8.0 en Panamá

El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció tras el terremoto de magnitud 8.0 registrado este viernes en Panamá.

En su mensaje expresó su mensaje de solidaridad y afecto al que llamó "hermano pueblo de Panamá” y a su Gobierno ante los difíciles momentos que atraviesan a causa del fuerte sismo.

“Colombia acompaña a la nación panameña en esta adversidad. Nos unen la historia, la hermandad y unos lazos de amistad que se fortalecen especialmente en los momentos difíciles”, señaló.

Tras el fuerte terremoto, el mandatario aseguró que "Panamá no está sola" y ofreció "el respaldo de Colombia y con toda nuestra disposición para brindar la asistencia que sea necesaria”.

Lea aquí: Mujeres y adultos mayores, los más afectados por la discriminación por edad en Colombia

Pese al fuerte movimiento que se sintió en varios departamentos de Colombia, la Dirección Marítima de Colombia (DIMAR) señaló que no hay amenaza de tsunami en el litoral Pacífico Colombiano.

Por su parte, la gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, ofreció un parte de tranquilidad en sus municipios, tras su cercanía con Panamá. "Frente al sismo de 8.0 de magnitud reportado en nuestro vecino país de Panamá con quien compartimos la frontera, debemos reportar que todos los municipios del Pacífico norte y de la subregión Darien se encuentran hasta el momento indemnes. Me he comunicado con los alcaldes y han reportado que no hay afectaciones humanas o materiales en ninguno de los municipios fronterizos. El resto del territorio departamental no tiene afectación", comunicó.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion