Las acusaciones de Eva Ferrer contra Verónica Alcocer: dinero, presuntos negocios ilegales y poder político

Eva Ferrer, exasesora presidencial, hizo fuertes señalamientos en contra de Verónica Alcocer, exprimera dama de la Nación. La española acusó a la expareja de Gustavo Petro de al menos siete supuestos delitos.

Las denuncias las realizó en conversación con la revista Semana, donde expresó que Verónica era supuestamente la cabeza articuladora de una red con intereses económicos y políticos, utilizando piezas clave según su conveniencia.

Ferrer, quien quizás en un futuro deberá demostrar con pruebas los señalamientos hechos a Verónica Alcocer, habló de presuntas conductas ilegales de la exprimera dama desde la campaña presidencial de Gustavo Petro hasta cuando llegó a la Casa de Nariño.

Presunto tráfico de estupefacientes y supuesto uso ilegal de bienes públicos

Uno de los señalamientos más graves que hizo Ferrer sobre Alcocer es que al parecer se utilizaron aviones oficiales asignados a quien era la primera dama para realizar viajes confidenciales a Venezuela.

Lea aquí: Colpensiones aclara y precisa fechas de pagos hasta final de año

Ferrer expresó que “parece que hay fotos de Verónica descendiendo del avión con maletas grises en las que dentro había droga y había movimiento de capital de allá a aquí y de aquí a allá” y que al parecer el mismo asesor Manel Grau le confirmó la presencia de droga en esos desplazamientos de Alcocer.

El supuesto entramado de lavado de activos que tendría Alcocer

Entre los mismos viajes que señala Ferrer de la exprimera dama a Venezuela, al parecer se presentó una entrada no declarada a Colombia de 2,5 millones de dólares en efectivo, para supuestamente financiar la campaña política del primo de Verónica, Mario Fernández Alcocer.

Eva también señaló presuntas operaciones de lavado de dinero en España e Italia mediante el intento de compra de inmuebles de alto valor y alude a la compra de una residencia de 3 millones de euros supuestamente gestionada a través del exembajador Eduardo Ávila.

La exconsejera presidencial mencionó una presunta red de testaferros y mencionó a personas cercanas a Alcocer como Carolina Plata, Danilo Romero, Enrico Romagnoli y Fabio Mascialino, quienes al parecer eran designados para administrar bienes, cubrir compras de lujo y figurar como propietarios de inmuebles.

El entorno de Alcocer estaría relacionado con una presunta red de tráfico de armas

Eva Ferrer le contó al medio mencionado que en algún momento recibió llamadas advirtiéndole que el entorno de Alcocer estaba relacionado con tráfico de armas e intermediarios italianos.

“En el momento que me dicen: ‘Eva, estás loca, que aquí hay tráfico’, me ubican; es por haber hablado de los italianos... A mí cuando me dicen: ‘Tú estás loca, quieres que te peguen un tiro’; sí, es tráfico de armas”, relató la exconsejera, mencionando a los empresarios Enrico Romagnoli y Fabio Mascialino como las supuestas figuras centrales de este esquema.

Lea también: Liquidación del Minigualdad suprimió 471 empleos y canceló deudas a trabajadores

En sus declaraciones, Ferrer subrayó que Romagnoli al parecer habría tenido injerencia paralela no oficial en la negociación de los aviones de combate Gripen en Suecia y en la licitación para la adquisición de helicópteros presidenciales.

Junto a Grau, Alcocer tendría un supuesto entramado de financiación ilegal de la campaña presidencial

En sus explosivas declaraciones, Ferrer afirmó que Manel Grau cobraba 50.000 euros por cada cita que le organizaba a Alcocer con inversionistas o aportantes durante la campaña presidencial de Gustavo Petro.

Asimismo, habló de supuestas entregas de dinero en efectivo no contabilizadas oficialmente, entre ellas 250.000 euros otorgados por el empresario Euclides Torres y una presunta coordinación de aportes con Diego Marín, alias Papá Pitufo.

La presunta venta de cargos que realizó la exprimera dama en entidades estatales

Ferrer mencionó que al parecer desde el círculo de Alcocer había una exigencia de cobros a cambio de la asignación de cargos en el Estado y cobro de comisiones ilegales.

Estas fichas al parecer se habrían ubicado en 9 entidades como ProColombia, Dapre, ICBF, Ecopetrol, Banco Agrario, Sociedad Portuaria de Cartagena, ANI, Fondo Adaptación e Icetex, además de la UNGRD.

Según Ferrer, Verónica Alcocer agredía a funcionarios del gabinete de Petro

La exconsejera señaló que al parecer Alcocer coaccionaba e intimidaba a colabores del gobierno amenazando con destruir su reputación si no renunciaban o no guardaban silencio.

Le puede interesar: Defensoría del Pueblo pide reabrir registro para damnificados a dos meses del terremoto

Ferrer trató a Verónica de “tirana” y mencionó una supuesta agresión en contra de la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, a quien “zarandeó” violentamente porque para ella, Rodríguez no debería estar en ese cargo.

El círculo de Alcocer y su presunta conspiración política por el poder

En la entrevista con la revista, Eva destacó que al parecer Alcocer “se creyó” la trama de estar en la Casa de Nariño y no solo tuvo aspiraciones presidenciales, sino que desde el círculo de ella se buscó que se armara la narrativa de que era ella quien mandaba en la Casa de Nariño.

“Me llaman a casa privada... y me empiezan a explicar que la estrategia va a ser mostrar al mundo que la que manda y la que gobierna es Verónica... Yo digo que eso no lo hago. Y no sé si eso es delito, atentar o conspirar contra un presidente”, dijo Ferrer.

Para la exconsejera, esta conducta habría sido liderada por los asesores catalanes de la campaña presidencial de Petro. Ferrer calificó estas órdenes como “alta traición”.

Tomado de El Colombiano.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion