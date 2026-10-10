Colpensiones aclara y precisa fechas de pagos hasta final de año

Los pensionados no tendrán que presentar certificados de supervivencia para recibir sus mesadas, y el cronograma de pagos no ha sufrido cambios, aclaró Colpensiones, que salió al paso de versiones que circulan sobre supuestas nuevas exigencias y fechas distintas de desembolso.



La administradora precisó que ese requisito no se ha establecido y que los beneficiarios no deben realizar ese trámite para acceder a sus pagos.



Según la entidad, la aclaración responde a la circulación de "información inexacta" sobre las fechas de pago y sobre los supuestos requisitos adicionales para cobrar las mesadas.

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Para el último trimestre de 2026, Colpensiones confirmó que la mesada de octubre estará disponible para cobro desde el viernes 30 de ese mes. En noviembre se pagará la mesada ordinaria junto con la mesada 13, conocida como "prima", disponibles desde el lunes 30. La de diciembre podrá cobrarse desde el miércoles 30.



La administradora reiteró su compromiso con el pago oportuno de las prestaciones reconocidas e invitó a los pensionados y a la ciudadanía a informarse exclusivamente por sus canales oficiales y a no dejarse llevar por "rumores malintencionados".

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