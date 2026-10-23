Más árboles, iluminación y espacio peatonal: así avanza la transformación del canal Bogotá

La transformación urbanística del canal Bogotá, en el norte de Cúcuta, avanza con una inversión de $31.000 millones y un progreso del 40 %, según la información entregada por la Secretaría de Valorización y Plusvalía del municipio.

La obra interviene ambas riberas de este corredor, con el propósito de mejorar las condiciones de movilidad peatonal, recuperar espacios urbanos e incorporar zonas verdes en un sector donde confluyen viviendas, establecimientos comerciales, universidades y espacios recreativos.

El proyecto se extiende a lo largo de 1,98 kilómetros, desde la avenida Los Libertadores hasta la avenida Cero. Al considerar los dos costados intervenidos, la actuación comprende más de 20 mil metros cuadrados de espacio público efectivo.

La financiación del proyecto proviene de los recursos de valorización, una contribución que aportan los propietarios beneficiados por las intervenciones públicas, de acuerdo con lo explicado por la Administración municipal.

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Gabriel Eduardo Nieto Ordóñez, secretario de Valorización y Plusvalía de Cúcuta, destacó ante La Opinión el alcance de la iniciativa y su relación con el desarrollo del entorno. La intención, explicó, es mejorar la calidad urbana de la ciudad, mediante la adecuación del espacio público y la incorporación de elementos que faciliten su uso cotidiano.

Más espacio para caminar y permanecer

Uno de los componentes centrales de la intervención es la adecuación de andenes y senderos peatonales. Estas obras buscan facilitar los desplazamientos de quienes transitan diariamente por el sector, así como mejorar las condiciones de acceso a los establecimientos y equipamientos ubicados a lo largo del canal.

La instalación de nuevos postes de iluminación también forma parte de los trabajos. Con este componente se pretende mejorar la visibilidad en el corredor durante las horas de la noche y ofrecer condiciones más adecuadas para el tránsito peatonal.

A estas actuaciones se suma la construcción de una plazoleta multipropósito frente al centro comercial Unicentro. Este espacio está concebido para ampliar las áreas de uso público y facilitar la circulación de los ciudadanos en un punto de actividad comercial. Su incorporación modifica la distribución del espacio disponible y abre la posibilidad de contar con un lugar de permanencia, además de las zonas destinadas al desplazamiento.

Arborización y redes subterráneas

El componente ambiental contempla la siembra de más de 300 especies vegetales, entre árboles, arbustos, plantas ornamentales y otras especies de menor tamaño. La incorporación de esta vegetación busca aumentar la presencia de zonas verdes y mejorar las condiciones paisajísticas de las dos riberas.

El proyecto también prevé la instalación de más de 260 postes de iluminación nuevos con cableado subterráneo, una medida orientada a reducir la concentración de redes aéreas que actualmente afectan la imagen visual de distintos tramos del corredor. La organización de estas redes permitirá modificar la apariencia del entorno y deberá acompañarse de una adecuada coordinación entre las entidades y empresas responsables de los servicios públicos.

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La combinación de vegetación, iluminación, senderos y redes subterráneas representa un cambio en la forma de organizar este espacio urbano. No se trata únicamente de intervenir las márgenes del canal, sino de integrar el corredor a las dinámicas de movilidad y actividad económica que caracterizan el sector, expuso el Secretario.

Un cambio para el entorno urbano

Cuando la Alcaldía de Cúcuta entregue el proyecto al servicio de la comunidad, el canal Bogotá contará con infraestructura peatonal renovada, nuevos elementos de iluminación, mayor presencia vegetal y espacios públicos adecuados para el tránsito y la permanencia de los ciudadanos.

Sin embargo, el alcance de la renovación no se medirá exclusivamente por la infraestructura construida. La conservación de las plantas, el funcionamiento de la iluminación, el estado de los andenes y la disponibilidad de los espacios para el uso colectivo serán determinantes para que las mejoras se mantengan en el tiempo, concluyó el secretario de Valorización y Plusvalía.

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