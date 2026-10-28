Nicolás Chiesa no se marchará del Cúcuta Deportivo

Se queda. Después de dejar en vilo su continuidad como director técnico del Cúcuta Deportivo asegurando que no tenía energía, Nicolás Chiesa se reunió este miércoles con las directivas del rojinegro y acordó su permanencia.

El estratega argentino sorprendió tras la caída 2-0 ante Águilas Doradas en el General Santander señalando que no sabía si afrontaría los próximos tres partidos del rojinegro.

“Cuando ganamos cuatro partidos todos decían que debemos ser campeones, yo hablaba de equilibrio, de humildad, de seguir trabajando, pues no se había logrado nada. Estamos fuera del descenso y (ahora) sufrir, quedan tres partidos y veremos quién los afrontará. Yo no sé si tenga la energía para hacerlo, cuando no tengo la energía al 100, prefiero irme a casa”, expresó el entrenador.

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En sus declaraciones, el timonel dijo estar cansado de algunas situaciones, que no quiso mencionar.

“El responsable soy yo. Cuando uno a ciertas cosas no le encuentra explicación… uno se cansa de remar contra mucha corriente negativa, contra dificultades desde que afronté con mi cuerpo técnico”, añadió Nicolás, que está acompañado por Juan Cruz (AT) y Guido Páez (PF).

La caída ante los antioqueños dejó contra las cuerdas al equipo fronterizo, que ya solo tiene seis unidades de ventaja sobre Jaguares en la zona de la permanencia y quedó a un punto de los clasificados a cuadrangulares, a falta de los duelos ante Santa Fe, Junior y Jaguares.

Acuerdo para seguir

Aunque de momento se desconocen los pormenores y exigencias para la continuidad, la institución emitió un comunicado destacando el compromiso del técnico con la permanencia y la clasificación a la siguiente fase.

“Se reafirmó la confianza mutua en el proyecto deportivo y el profesor Chiesa ratificó su decisión de continuar al frente del equipo profesional, manifestando que mantiene intactos su compromiso, convicción y voluntad de liderar este proceso hasta la consecución de los objetivos establecidos”, escribió el Cúcuta.