Nicolás Chiesa no se marchará del Cúcuta Deportivo

Mauricio Duarte, capitán del equipo, subrayó que la nómina respalda al entrenador y que la responsabilidad de los dos últimos resultados es de todos.
“No soy de esconderme, siempre pongo el pecho a todo. Aquí la responsabilidad es de absolutamente todos. Estamos firmes con él (Chiesa), con todo el cuerpo técnico, fuertes físicamente. Cuando él llegó estábamos más abajo del infierno. Estamos peleando el descenso porque no se ha asegurado, es supremamente importante que nuestro líder esté acá”, dijo el lateral, que ya superó los 300 partidos con la camisa del motilón.
A recomponer en defensa
En sus tres fechas restantes, el once rojinegro está obligado a recuperar la solidez defensiva que mostró en jornadas anteriores alcanzando tres arcos en cero de forma consecutiva y un total de cinco desde que asumió Chiesa.
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Ante Águilas y América se cometieron errores garrafales de la dupla formada por el argentino Hernán Lopes y Jhon Quiñones, siendo pasivos en marca, desconcentrados posicionalmente y sin esa sincronización que mostraron en los triunfos ante Nacional, Chicó, Pereira y Llaneros.
Aparte del trabajo de los zagueros, también será crucial recomponer ese aporte de la primera línea de volantes y el rol de los laterales en trabajos de doblajes y ocupación de espacios en materia defensiva.
El panorama del descenso
Boyacá Chicó se convirtió en el primer descendido de la temporada 2026 luego de empatar 1-1 con Junior FC, en el estadio La Independencia. Los de Tunja estaban obligados a ganar todos sus duelos y por promedio (0.90) ya es imposible que supere a sus rivales.
El otro descenso lo definirán Cúcuta Deportivo (1.06) y Jaguares de Córdoba (0.91). Los rojinegros poseen una leve ventaja de seis puntos sobre los felinos, que aún tienen un juego menos.
A los cordobeses les restan cuatro compromisos: viajarán en las dos próximas fechas a Pereira (30/10) y Pasto (04/10), recibirán a Bucaramanga y en la última jornada visitarán el estadio General Santander.
Los motilones tienen solo tres duelos: en casa ante Independiente Santa Fe (04/11), de visitante contra Junior FC (08/11) y cierran contra Jaguares.
Perdiendo en las capitales de Risaralda y Nariño, y el Cúcuta ganando en casa ante los cardenales, Jaguares caería a segunda división.