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Nicolás Chiesa no se marchará del Cúcuta Deportivo
El argentino tendrá tres partidos más para salvar al rojinegro del descenso.
Authored by
cesarmuñoz
Nicolás-Hernán-Chiesa.
Gustavo Contreras
Gustavo Contreras Sabogal
Miércoles, 28 de Octubre de 2026

Se queda. Después de dejar en vilo su continuidad como director técnico del Cúcuta Deportivo asegurando que no tenía energía, Nicolás Chiesa se reunió este miércoles con las directivas del rojinegro y acordó su permanencia. 

El estratega argentino sorprendió tras la caída 2-0 ante Águilas Doradas en el General Santander señalando que no sabía si afrontaría los próximos tres partidos del rojinegro. 

“Cuando ganamos cuatro partidos todos decían que debemos ser campeones, yo hablaba de equilibrio, de humildad, de seguir trabajando, pues no se había logrado nada. Estamos fuera del descenso y (ahora) sufrir, quedan tres partidos y veremos quién los afrontará. Yo no sé si tenga la energía para hacerlo, cuando no tengo la energía al 100, prefiero irme a casa”, expresó el entrenador. 

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En sus declaraciones, el timonel dijo estar cansado de algunas situaciones, que no quiso mencionar. 

“El responsable soy yo. Cuando uno a ciertas cosas no le encuentra explicación… uno se cansa de remar contra mucha corriente negativa, contra dificultades desde que afronté con mi cuerpo técnico”, añadió Nicolás, que está acompañado por Juan Cruz (AT) y Guido Páez (PF). 

La caída ante los antioqueños dejó contra las cuerdas al equipo fronterizo, que ya solo tiene seis unidades de ventaja sobre Jaguares en la zona de la permanencia y quedó a un punto de los clasificados a cuadrangulares, a falta de los duelos ante Santa Fe, Junior y Jaguares. 

Acuerdo para seguir 

Aunque de momento se desconocen los pormenores y exigencias para la continuidad, la institución emitió un comunicado destacando el compromiso del técnico con la permanencia y la clasificación a la siguiente fase.

 “Se reafirmó la confianza mutua en el proyecto deportivo y el profesor Chiesa ratificó su decisión de continuar al frente del equipo profesional, manifestando que mantiene intactos su compromiso, convicción y voluntad de liderar este proceso hasta la consecución de los objetivos establecidos”, escribió el Cúcuta. 

Nicolás Chiesa, Cúcuta Deportivo 2026.

Mauricio Duarte, capitán del equipo, subrayó que la nómina respalda al entrenador y que la responsabilidad de los dos últimos resultados es de todos. 

 “No soy de esconderme, siempre pongo el pecho a todo. Aquí la responsabilidad es de absolutamente todos. Estamos firmes con él (Chiesa), con todo el cuerpo técnico, fuertes físicamente. Cuando él llegó estábamos más abajo del infierno. Estamos peleando el descenso porque no se ha asegurado, es supremamente importante que nuestro líder esté acá”, dijo el lateral, que ya superó los 300 partidos con la camisa del motilón. 

A recomponer en defensa 

En sus tres fechas restantes, el once rojinegro está obligado a recuperar la solidez defensiva que mostró en jornadas anteriores alcanzando tres arcos en cero de forma consecutiva y un total de cinco desde que asumió Chiesa. 

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Ante Águilas y América se cometieron errores garrafales de la dupla formada por el argentino Hernán Lopes y Jhon Quiñones, siendo pasivos en marca, desconcentrados posicionalmente y sin esa sincronización que mostraron en los triunfos ante Nacional, Chicó, Pereira y Llaneros. 

Aparte del trabajo de los zagueros, también será crucial recomponer ese aporte de la primera línea de volantes y el rol de los laterales en trabajos de doblajes y ocupación de espacios en materia defensiva. 

El panorama del descenso 

Boyacá Chicó se convirtió en el primer descendido de la temporada 2026 luego de empatar 1-1 con Junior FC, en el estadio La Independencia. Los de Tunja estaban obligados a ganar todos sus duelos y por promedio (0.90) ya es imposible que supere a sus rivales. 

El otro descenso lo definirán Cúcuta Deportivo (1.06) y Jaguares de Córdoba (0.91). Los rojinegros poseen una leve ventaja de seis puntos sobre los felinos, que aún tienen un juego menos. 

A los cordobeses les restan cuatro compromisos: viajarán en las dos próximas fechas a Pereira (30/10) y Pasto (04/10), recibirán a Bucaramanga y en la última jornada visitarán el estadio General Santander. 

Los motilones tienen solo tres duelos: en casa ante Independiente Santa Fe (04/11), de visitante contra Junior FC (08/11) y cierran contra Jaguares. 

Perdiendo en las capitales de Risaralda y Nariño, y el Cúcuta ganando en casa ante los cardenales, Jaguares caería a segunda división.

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