Norte de Santander descartó su participación en la Vuelta Juvenil y el Tour Femenino en Valle del Cauca

El calendario del ciclismo colombiano está a pocos pedalazos de terminar la temporada 2026. Solo restan dos competencias: la 42 Vuelta Juvenil y el 22 Tour Femenino, pruebas que se disputarán de manera paralela del 4 al 8 de noviembre en el Valle del Cauca.

La última competencia del año será la Vuelta al Futuro, que se cumplirá del 26 al 29 de noviembre en San Gil, Santander.

Este año, la Federación Colombiana de Ciclismo apostó por darle un nuevo nombre a la carrera que durante 41 años se conoció como Vuelta del Porvenir, con el propósito de lograr una mayor identificación con otras competencias de su categoría.

Durante cinco días, los participantes recorrerán 450 kilómetros distribuidos en cinco etapas, que pasarán por los municipios de Cartago, Obando, La Paila, Zarzal, Roldanillo, Tuluá, Buga, Yotoco, El Cerrito, Vijes y Guacarí. El recorrido incluirá exigentes tramos de terreno llano y media montaña, que definirán al nuevo campeón, título que deja vacante el antioqueño Jerónimo Calderón, quien a partir de 2027 correrá con la Academia Movistar.

La mayoría de los equipos de marca y algunas ligas ya han confirmado su participación en la competencia.

Sin embargo, uno de los grandes ausentes será Norte de Santander, departamento que durante las últimas dos décadas había participado de manera constante.

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Equipo incompleto

De acuerdo con el presidente de la Liga de Ciclismo de Norte de Santander, Omar Rodríguez Soto, la decisión de no llevar un equipo este año no obedeció a la falta de recursos económicos, sino a la ausencia de corredores con la preparación física necesaria para afrontar la competencia.

“Este año no asistimos porque no hay corredores que estén en condiciones físicas para ir a competir. También se estaba estudiando apoyar al equipo del Tour Femenino con un aporte económico de aproximadamente 4 millones de pesos. La otra parte del presupuesto debía conseguirse con la empresa privada, pero no se logró. Por ello, esperamos volver el año entrante”, explicó Rodríguez Soto.

Participar en la Vuelta Juvenil tiene un costo aproximado de entre 30 y 40 millones de pesos, que incluye implementación deportiva, inscripciones, transporte, vehículo acompañante durante la competencia, hospedaje y alimentación, entre otros gastos.

El representante legal de la Liga señaló que para 2027 esperan regresar con un equipo bien preparado. Por ahora, la apuesta está en la escuadra que participará en la Vuelta al Futuro, competencia que se disputará a finales de noviembre en San Gil.

Aunque Norte de Santander no estará en la Vuelta Juvenil, sus escarabajos sí esperan hacerse presentes en la Vuelta al Futuro, considerada una de las principales plataformas para el desarrollo de las nuevas promesas del ciclismo colombiano. Esta competencia está dirigida a corredores de 16 y 17 años y representa una oportunidad para que el departamento tenga una buena actuación.

Las etapas

La primera jornada se disputará el miércoles 4 de noviembre, con salida en Cartago y llegada en Roldanillo, sobre un recorrido de 117,1 kilómetros.

El día jueves 5 de noviembre se cumplirá la segunda etapa, una contrarreloj individual de 15,8 kilómetros, con recorrido Roldanillo–Zarzal–Roldanillo.

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La tercera jornada, será el viernes 6 tendrá como punto de partida a Roldanillo y finalizará en Calima-Darién, después de completar 114,8 kilómetros.

El sábado 7 se disputará la penúltima etapa, de 102,7 kilómetros, con salida y llegada en Buga, y la última etapa, el domingo 8 de noviembre, será de 6,7 kilómetros.

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