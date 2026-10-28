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Nicolás Chiesa dejó en vilo su continuidad como técnico del Cúcuta Deportivo
El técnico argentino, luego de la derrota 2-0 ante Águilas Doradas, declaró sentirse sin energía para continuar al mando del Cúcuta Deportivo.
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gcontreras
NICOLÁS CHIESA
Gustavo Contreras
Gustavo Contreras Sabogal
Miércoles, 28 de Octubre de 2026

La continuidad de Nicolás Hernán Chiesa en la dirección técnica del Cúcuta Deportivo está en suspenso luego de la decepcionante y rara derrota ante Águilas Doradas, la noche del martes, en el estadio General Santander.

Los rojinegros, que pelean por salvarse del descenso y entrar al grupo de los ocho, fueron superados 2-0 con anotaciones marcadas en medios de graves errores defensivos.

El resultado dejó contra las cuerdas al equipo fronterizo, que ya solo tiene seis unidades de ventaja sobre Jaguares en la zona de la permanencia y quedó a un punto de la los clasificados a cuadrangulares, a falta de tres partidos.

Lea aquí: El sóftbol de Norte de Santander no pasó el examen en el Interligas de Montería

Chiesa, que llegó y cambió la cara del motilón sacándolo del fondo del descenso, declaró en rueda de prensa sentirse sin energía para continuar como timonel.

 

“Cuando ganamos cuatro partidos todos decían que debemos ser campeones, yo hablaba de equilibrio, de humildad, de seguir trabajando, pues no se había logrado nada. Estamos fuera del descenso y (ahora) sufrir, quedan tres partidos y veremos quién los afrontará. Yo no sé si tenga la energía para hacerlo, cuando no tengo la energía al 100, prefiero irme a casa”, expresó el entrenador.

Como ha sido habitual, el estratega se culpó de la derrota y confesó haberse topado con muchas dificultades desde su llegada. 

“El responsable soy yo. Cuando uno a ciertas cosas no le encuentra explicación… uno se cansa de remar contra mucha corriente negativa, contra dificultades desde que afronté con mi cuerpo técnico”, añadió Nicolás, que está acompañado por Juan Cruz (AT) y Guido Páez (PF).

Cúcuta-Deportivo-vs-Águilas-Doradas-27-10-2026. Foto: Carlos Ramírez.

 

La decisión del técnico argentino se deberá conocer en las próximas horas. Los jugadores le expresaron su apoyo y voluntad para que siga firme en la dirección.

 “Me gané el derecho a poder decidir y hacer lo que siento. Tengo agradecimiento con el hincha. Hay que respetarlos porque son los verdaderos dueños del club”, comentó.

Nicolás Chiesa asumió el reto de dirigir a mediados de agosto registrando 13 partidos a la fecha con un saldo de seis victorias, dos empates y cinco derrotas.

Nicolás Chiesa, Cúcuta Deportivo 2026.

 

La siguiente presentación del Cúcuta será ante Independiente Santa Fe, el miércoles 4 de noviembre en el estadio General Santander.

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