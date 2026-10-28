Nicolás Chiesa dejó en vilo su continuidad como técnico del Cúcuta Deportivo

“Cuando ganamos cuatro partidos todos decían que debemos ser campeones, yo hablaba de equilibrio, de humildad, de seguir trabajando, pues no se había logrado nada. Estamos fuera del descenso y (ahora) sufrir, quedan tres partidos y veremos quién los afrontará. Yo no sé si tenga la energía para hacerlo, cuando no tengo la energía al 100, prefiero irme a casa”, expresó el entrenador.
Como ha sido habitual, el estratega se culpó de la derrota y confesó haberse topado con muchas dificultades desde su llegada.
“El responsable soy yo. Cuando uno a ciertas cosas no le encuentra explicación… uno se cansa de remar contra mucha corriente negativa, contra dificultades desde que afronté con mi cuerpo técnico”, añadió Nicolás, que está acompañado por Juan Cruz (AT) y Guido Páez (PF).