Nicolás Chiesa dejó en vilo su continuidad como técnico del Cúcuta Deportivo

La continuidad de Nicolás Hernán Chiesa en la dirección técnica del Cúcuta Deportivo está en suspenso luego de la decepcionante y rara derrota ante Águilas Doradas, la noche del martes, en el estadio General Santander.

Los rojinegros, que pelean por salvarse del descenso y entrar al grupo de los ocho, fueron superados 2-0 con anotaciones marcadas en medios de graves errores defensivos.

El resultado dejó contra las cuerdas al equipo fronterizo, que ya solo tiene seis unidades de ventaja sobre Jaguares en la zona de la permanencia y quedó a un punto de la los clasificados a cuadrangulares, a falta de tres partidos.

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Chiesa, que llegó y cambió la cara del motilón sacándolo del fondo del descenso, declaró en rueda de prensa sentirse sin energía para continuar como timonel.