Sin Lucho Díaz, el Bayern Múnich se juega el liderato de la Bundesliga ante el Borussia Dortmund

El Bayern recibe este sábado al Borussia Dortmund en el gran clásico de la octava jornada de la Bundesliga, en el Allianz Arena (12:30 p.m.). Este choque de estilos ha marcado, en cierta medida, las últimas ediciones de Der Klassiker.

En la historia del campeonato, ambos equipos se han enfrentado en 140 ocasiones, con un saldo de 70 victorias para el Bayern, 33 para el Dortmund y 37 empates.

En la presente temporada, los bávaros se impusieron por 3-2 en condición de visitantes.

Los muniqueses llegan a este encuentro con algunas bajas importantes. Para empezar, el técnico Vincent Kompany continúa en convalecencia tras el desmayo que sufrió la semana pasada y que obligó a hospitalizarlo, donde le diagnosticaron meningitis. Su puesto será ocupado por Aaron Danks.

Otra ausencia será la de Joshua Kimmich. A esta se suma la del atacante colombiano Luis Díaz, quien venía retomando el ritmo de competencia, pero sufrió una lesión por fibrosis muscular que lo mantendrá otras dos semanas fuera de las canchas.

También se perderá el partido el arquero Manuel Neuer, por lo que Jonas Urbig volverá a ser titular en uno de los encuentros más importantes de la jornada, en el que ambos equipos se juegan mucho.

“Tenemos un enorme respeto por el Dortmund. Es un clásico del fútbol alemán: siempre nos plantea un desafío y nos impulsa a mejorar. Queremos ganar y abrir brecha con el BVB. Ahora mismo estamos igualados en la clasificación”, afirmó Max Eberl, director deportivo del Bayern.

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Por la revancha

El Bayern Múnich y el Borussia Dortmund ya se enfrentaron esta temporada, con victoria bávara por 2-1 en la Supercopa. Kompany se mantiene invicto frente a Kovac, con tres victorias y un empate en cuatro encuentros.

Sin embargo, todos esos partidos se han decidido por un gol de diferencia como máximo. A excepción del empate 2-2 en el primer enfrentamiento entre el Bayern y el Dortmund bajo la dirección de sus actuales entrenadores, los bávaros han ganado los tres derbis siguientes.

En esos compromisos, el Dortmund generó más ocasiones claras de gol (10) que las que consiguió el Bayern (9).

Esto también refleja la realidad actual de ambos equipos. El pragmatismo de Kovac mantiene al Dortmund competitivo frente a un Bayern superior, pese a contar con una plantilla inferior. Sin embargo, todavía no ha sido suficiente para superar a su rival.

“Después de muchísimo tiempo, tenemos la oportunidad de viajar a Múnich y jugar un partido en el que estamos empatados a puntos. Eso, sin duda, lo hace mucho más emocionante, pero no por ello menos difícil”, señaló el técnico Nico Kovac.

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El exentrenador de los bávaros recalcó que el Bayern Múnich es una referencia, no solo en Alemania, sino también en Europa.

“Tenemos que rendir al máximo nivel. El listón está muy alto, pero, por supuesto, tenemos la ambición de conseguir algo. Somos el BVB, tenemos nuestros propios estándares y queremos estar a la altura”.

Así, Bayern y Dortmund se preparan para un duelo que puede sacudir la clasificación de la Bundesliga y marcar un antes y un después en la lucha por el liderato.

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