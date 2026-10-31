No prosperó cambio en las reglas electorales de la UFPS Cúcuta

La directriz que el ministerio de Educación le impartió a la Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS), para que se estuviera de discutir y aprobar modificaciones al Estatuto General y al reglamento del proceso democrático que alteren las condiciones para participar en la elección del próximo rector de la institución, a la postre fue tenida en cuenta.

Aunque la rectora Sandra Ortega Sierra no emitió ninguna respuesta a una consulta que le hizo ayer La Opinión para conocer en qué términos concluyó la sesión que tuvo el pasado jueves el Consejo Consejo Superior Universitario, sí trascendió que no prosperó el acuerdo para cambiar el umbral de las elecciones, cuya convocatoria aún no se conoce.

La instrucción del ministerio quedó consignada en un pronunciamiento de la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio, luego de conocer el orden del día de la sesión ordinaria del Consejo Superior Universitario, prevista para el 29 de octubre de 2026, y una propuesta presentada por Ortega, encaminada a modificar los requisitos para integrar la lista de candidatos a la rectoría.

El punto que motivó la intervención del Ministerio es el porcentaje mínimo de votos que debe obtener cada aspirante para pasar a consideración del Consejo Superior. Actualmente, el Estatuto General de la universidad establece que los candidatos deben alcanzar al menos el 20 % del total de los votos depositados en las urnas para tener derecho a integrar esa lista.

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La propuesta conocida por la cartera ministerial plantea elevar ese requisito al 33,33 % de los votos válidos ponderados correspondientes a las representaciones de docentes, administrativos y estudiantes. Es decir, aumentar en 13,33 puntos porcentuales el umbral que deben superar los aspirantes.

En su comunicación, el Ministerio cuestionó que se pretenda modificar una condición sustancial del proceso electoral cuando ya corresponde avanzar en la convocatoria para escoger al nuevo rector que estará al frente de la institución para el periodo 2027-2031. A juicio de la entidad, las reglas que determinan quiénes pueden integrar la lista de candidatos deben ser previas, generales, objetivas y conocidas por todos los posibles participantes.

La Subdirección advirtió que cambiar los requisitos durante la estructuración del proceso podría generar cuestionamientos frente a los principios de igualdad, transparencia, imparcialidad, publicidad, confianza legítima y debido proceso.