Mincultura regresó las obras retiradas del Museo Nacional a sus salas

El Ministerio de Cultura restituyó las piezas que habían sido retiradas de las salas del Museo Nacional el pasado 15 de octubre. La devolución se realizó entre el 29 y el 30 de octubre, en cumplimiento de una orden del Juzgado 24 de Familia de Bogotá, que el 28 de octubre dispuso que las obras debían regresar en un plazo máximo de 48 horas.

Las piezas fueron entregadas en buen estado. Por ahora, la sala “Fuerza, fe y sustancia” permanece cerrada mientras se completa el montaje de las obras.

La decisión judicial, firmada por el juez César Enrique Osorio Ortiz, ordenó restituir la totalidad de las piezas retiradas de las salas de exposición y devolverlas a sus respectivos espacios. También dispuso que las instituciones garantizaran las condiciones técnicas necesarias para su conservación.

En el análisis del caso, el despacho cuestionó los argumentos presentados por el Ministerio de Cultura para justificar el retiro y señaló que no encontró documentación que acreditara la aprobación de esa decisión por parte del Comité de Gestión Patrimonial del museo: “No se identifica en las pruebas examinadas un acta de dicho Comité que documente el estudio y la aprobación del retiro efectuado el 15 de octubre de 2026, ni un concepto curatorial que explique las razones para excluir de la exhibición las piezas individualizadas en las actas de movimiento interno”, señala el fallo.

Lea aquí: Ya están en Colombia los drones Reaper enviados por Estados Unidos

El juzgado también consideró que había fundamentos para proteger los derechos a la libertad de expresión y al acceso a la cultura. Por eso, ordenó adoptar medidas para garantizar la preservación y difusión de los contenidos históricos retirados, sin reemplazar las competencias técnicas y curatoriales del Museo Nacional.

Las piezas retiradas de tres salas del Museo Nacional

El retiro del 15 de octubre afectó al menos 30 afiches, fotografías y objetos que estaban distribuidos en tres salas. Las piezas abordaban la historia de los movimientos LGBTI y feministas, la violencia política contra integrantes de la Unión Patriótica (UP) y el Acuerdo de Paz.

Uno de los espacios más tocados fue “Hacer sociedad”, de donde salieron al menos diez elementos relacionados con las luchas por los derechos de las mujeres y la población LGBTI. Entre ellos estaban una bandera del orgullo gay que perteneció a la activista Elizabeth Castillo, un afiche de la campaña publicitaria de la marcha LGBT de 2006 y un impreso sobre derechos reproductivos de la Fundación Sí Mujer.

También fueron retiradas una fotografía de Humberto Rincón Perfetti, tomada durante la marcha por la ciudadanía plena “Por una Colombia incluyente”, y un ejemplar del segundo número de la revista La Ventana Gay, publicación de Manuel Antonio Velandia y León Zuleta, activista antioqueño asesinado en 1993.

Entre los elementos retirados también estaban los afiches de Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro. Ambos fueron asesinados en 1990, en medio de la violencia política que marcó ese periodo de la historia colombiana. Sus imágenes hacían parte de una exhibición que reunía otros objetos relacionados con la violencia política de las décadas de 1980 y 1990.

Tomado de El Colombiano.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .