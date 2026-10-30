De la Espriella prometió en campaña no subir impuestos, pero su reforma golpea el IVA, la renta y los aportes a salud

La promesa de no aumentar los impuestos fue uno de los mensajes económicos centrales de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella. El entonces candidato aseguró que “Colombia no necesitaba más cargas tributarias para campesinos y empresarios, sino un Estado más eficiente, menos gasto público, mayor inversión y crecimiento económico”.

Sin embargo, la Ley de Rescate Fiscal, presentada este 29 de octubre por su Gobierno para enfrentar el déficit fiscal, incorpora una serie de medidas que modifican el cobro del impuesto al valor agregado (IVA), amplían la base de contribuyentes del impuesto de renta para personas naturales y cambian las condiciones de los aportes a la seguridad social. También contempla nuevos gravámenes y ajustes a tributos existentes.

El contraste está en el contenido de una iniciativa de 106 artículos que combina recortes presupuestales con aumentos de impuestos. Aunque el Ejecutivo la presenta como un plan de ajuste fiscal para recuperar las finanzas públicas, buena parte de los recursos que espera conseguir proviene de mayores ingresos tributarios, es decir, una ley de ajuste disfrazada de reforma tributaria.

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Este proyecto de ley rambién abrió la discusión sobre una diferencia entre lo que De la Espriella y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, ofrecieron durante la campaña y las medidas que ahora deben defender ante el Congreso.

De la Espriella prometió bajar impuestos, pero su Gobierno propone ampliar el recaudo

Durante la campaña, De la Espriella defendió una reforma tributaria orientada a reducir la carga fiscal, no a aumentarla. En una entrevista, cuando le preguntaron si presentaría una nueva iniciativa tributaria, respondió: “Sí, pero ya aclarar a la gente para qué. Es que la reforma tributaria no solamente es para subir los impuestos. Yo quiero una reforma tributaria para bajar los impuestos, que es distinto”.

El mandatario insistió en que no había espacio para aumentar los tributos. “Usted sabe perfectamente que no hay espacio en este momento para subir los impuestos, porque estamos a tope en impuesto de renta corporativo”, afirmó. Su propuesta consistía en reducir el tamaño del Estado, bajar los impuestos, ofrecer seguridad jurídica y física para recuperar la confianza inversionista y activar los motores de la economía.

También había anticipado que eliminaría el impuesto al patrimonio y cuestionado las cargas tributarias que, en su opinión, afectan a campesinos y empresarios. Su planteamiento era que el crecimiento económico y una mejor administración de los recursos permitirían cerrar el déficit fiscal sin recurrir a nuevos impuestos.

La misma posición defendió José Manuel Restrepo, vicepresidente de la República, durante la campaña. “La Patria Milagro reactivará la economía, pero no subirá más los impuestos. Nuestra alternativa es ser más eficientes en el gasto público, recoger lo que hay servido sobre la mesa y sacar adelante esta nación”, manifestó.

Restrepo argumentó que Colombia ya tenía una carga tributaria elevada para las empresas y las personas naturales. “Estamos pagando el tope máximo de impuesto de renta corporativo, uno de los topes máximos en impuesto de renta en persona natural y un IVA altísimo. Es inviable. La alternativa es distinta y por eso venimos a cambiar esa política para siempre”.

El vicepresidente planteaba conseguir recursos mediante tres vías: reducir los excesos y derroches del gasto público, recuperar dinero de las exenciones tributarias, la evasión, el contrabando y la corrupción, y reactivar la economía para aumentar los ingresos de los hogares.

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En sus cálculos de campaña, el país gastaba $545 billones y recibía ingresos por $300 billones, una diferencia de $245 billones que, según explicó, alimentaba el endeudamiento. También mencionó $105 billones en exenciones, $100 billones en evasión y contrabando y otros $100 billones en corrupción.

Pero la Ley de Rescate Fiscal pone a prueba esa promesa de campaña, ya que el proyecto, además de proponer reducir el gasto, incluye nuevos impuestos, aumenta tarifas y modifica las obligaciones tributarias y de seguridad social de trabajadores y empresas.