¿Qué propone María Corina Machado para la transición democrática en Venezuela?

Arropada por una ovación estudiantil, la líder opositora María Corina Machado ofreció el jueves su primera rueda de prensa, tras su regreso al país, en el Aula Magna de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), de donde egresó como ingeniera industrial.

Sin medias tintas, resaltó lo que vino a hacer a Venezuela: movilizar el país y hacer partícipe a la gente de la transición hacia la democracia, no solo a través del voto, sino con propuestas. Advirtió que no cuenta con un salvoconducto formal para recorrer el territorio, pero aseguró que el interinato cumple instrucciones de Estados Unidos “y los órganos de represión comienzan a ser desmontados”. De allí que, resaltó, no ha sido agredida hasta ahora.

“La fecha de la elección es la fecha de la liberación. Esto se aceleró. Vinimos a terminar la tarea”, sentenció ante medios informativos nacionales e internacionales, dirigentes políticos y miembros de Vente Venezuela presentes.

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Elecciones y negociación

Consultada sobre el discurso previo de la gobernante interina, Delcy Rodríguez, Machado celebró que la exvicepresidenta de Nicolás Maduro reconozca que se deben hacer elecciones en el país. También destacó el pronunciamiento del Departamento de Estado sobre realizar elecciones en 2027, previa renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Marco Rubio ha planteado una secuencia de ellos, a los efectos de avanzar hacia una transición democrática que deja clara la realización de elecciones presidenciales en 2027 (…) La transición democrática es irreversible. Estamos aquí para asegurarnos de que sea organizada y pacífica y que atienda la urgencia de un país que está sufriendo ”, recalcó.

Expresó sus dudas sobre la intención de Delcy Rodríguez de formar parte de la reconstrucción del país, como parte de un régimen que “expulsó a nueve millones de venezolanos” y convirtió al territorio en un “santuario de grupos criminales”. Advirtió que los venezolanos saben quién es quién y sobre todo lo que quieren y no quieren.

“Me parece muy bien que la señora Rodríguez haya dicho hoy que habrá elecciones, pues creo que el efecto del domingo 25 (de octubre) se está haciendo sentir”, dijo.

De la mesa de diálogo, reiteró que no forma parte de ella, pero dijo esperar precisamente que designen a un nuevo TSJ, CNE y se anuncie un cronograma electoral. Sostuvo que son tareas que se pueden cumplir en simultáneo y que eso le daría una gran tranquilidad al país.

Indicó además que no ha recibido invitación ni de Miraflores ni de EE. UU. para una reunión con la gobernante encargada.

La Premio Nobel de la Paz 2025 advirtió al chavismo que la negociación, en la que cree, es la mejor oportunidad para ese sector político porque brinda garantías para quienes faciliten la transición.

“Ellos me conocen (el gobierno) y saben que tengo palabra”, dijo.

Sin embargo, advirtió que no puede haber impunidad por los crímenes de lesa humanidad y de corrupción cometidos en Venezuela. En este punto dijo ser partidaria de la conformación de una comisión de la verdad que pueda escuchar a las víctimas y plantee reparación.

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“La justicia ordinaria debe recibir atribuciones especiales para tratar delitos cometidos. No me corresponde hablar de delitos y castigos porque vamos hacia una autonomía del Poder Judicial”, aclaró.

La agenda

Machado, cuya presencia en Venezuela fue anunciada el domingo 25 de octubre, omitió detalles de la ruta seguida para su regreso al país para no comprometer a quienes le prestaron apoyo, hasta que el aparato represivo haya cesado totalmente. A esos actores expresó su agradecimiento: “Ustedes saben quiénes son”. Dio a entender una vez más que el chavismo “no lo vio venir, digan lo que digan”.

“Sin el 28 de julio no hay 3 de enero y sin 3 de enero no hay 25 de octubre”, subrayó.

Asimismo, agradeció al presidente de Panamá, José Raúl Mulino, por acogerla en dicho país y por “resguardar” las actas de votación de 2024, y a EE. UU. por el apoyo. Igualmente, tuvo palabras de reconocimiento al exdiplomático Edmundo González Urrutia, aún en el exilio, por su labor a favor de la causa democrática y el trabajo conjunto realizado hasta ahora, para los presos políticos y defensores de derechos humanos.

La primera parte de su discurso previo a la ronda de preguntas, además de agradecer, prometió que no descansaría hasta que el último civil y militar preso político sea liberado. También prometió justicia, reparación y no repetición para las víctimas de violaciones de DD. HH.

La máxima dirigente de Vente Venezuela dijo que trabajará por tres proyectos. El primero se titula “Venezuela tierra de gracia”, que reúne propuestas técnicas de desarrollo económico e institucional elaboradas por equipos multidisciplinarios para la reconstrucción del país, según explicó.

El segundo, proyecto constructores, va dirigido a que todos los venezolanos puedan votar en las elecciones presidenciales. El tercero es llamado “punto de acuerdo” y plantea que los acuerdos no serán de cúpulas y que millones de ciudadanos serán parte del diseño de este proceso de transición.

“Ninguna institución duradera puede hacerse de espaldas a la gente. Es falso que a la gente no le importe la política; la gente está ávida de reconstruir.

Indicó que en los 24 estados se están dando las asambleas como parte del punto de acuerdo, para escuchar propuestas. Resaltó además que su agenda en construcción para recorrer el país incluye estados como el Zulia y Monagas.

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Otra posibilidad que no descarta, a partir de las demandas de la sociedad, es la eliminación de elementos como la reelección indefinida, a partir de una reforma constitucional o una nueva Constitución.

Aseguró que el pueblo está “contenido” porque tiene expectativa de cambio y confía en el interés de EE. UU. de que “habrá una transición democrática en el país”.

Acuerdo petrolero

Machado evitó algunas respuestas que implicaran controversia con el gobierno de EE. UU. como las expresiones del presidente Donald Trump sobre el “estado 51”.

En otros puntos, como el acuerdo petrolero entre Venezuela y Washington, que pasa por la participación del polémico empresario Alejandro Betancourt, Machado fue más frontal: No conoce el acuerdo y volvió a advertir que el empresario está involucrado en graves hechos de corrupción que causaron sufrimiento al pueblo venezolano.

“No lo conozco (el acuerdo), no lo he visto y creo que ningún venezolano lo ha visto. El pueblo venezolano quiere conocer hasta la última letra de cualquier acuerdo. Nosotros hemos insistido en la transparencia”, dijo.