¿Quién es Analisa Torres, la jueza que asumirá el caso de Nicolás Maduro y Cilia Flores?

Tras el fallecimiento del juez federal de distrito Alvin K. Hellerstein, el proceso penal por narcoterrorismo y tráfico de drogas presentado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Nicolás Maduro y Cilia Flores ha sido reasignado en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York a la jueza federal Analisa Torres.

La reasignación del expediente marca un nuevo capítulo en uno de los procesos judiciales de mayor perfil geopolítico en la justicia norteamericana, según explica la prensa de ese país.

¿Quién es la jueza Analisa Torres?

Analisa Torres es una abogada y jurista estadounidense que se desempeña como jueza federal de distrito para el Distrito Sur de Nueva York, nombrada durante la administración del presidente Barack Obama y confirmada por el Senado en 2013. Graduada de la Universidad de Harvard y con título en Derecho de la Escuela de Leyes de la Universidad de Columbia, Torres cuenta con más de dos décadas de experiencia dentro del sistema judicial; previamente ejerció como jueza en la Corte Suprema del Estado de Nueva York y en la Corte Criminal de la Ciudad de Nueva York.

Es reconocida en el ámbito legal por su rigor procedimental, su apego estricto a las reglas procesales y una postura meticulosa ante los casos de alto perfil público y financiero.

Puede leer: Murió Alvin Hellerstein, juez que llevaba el caso de Nicolás Maduro en Estados Unidos

Casos destacados en su expediente

A lo largo de su carrera en el Distrito Sur de Nueva York, Torres ha conducido litigios de alto impacto legal y de resonancia mediática global:

Ripple Labs y XRP: presidió el histórico litigio de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) contra Ripple Labs, donde dictaminó que el token XRP no constituía un valor mobiliario en sus ventas en mercados secundarios públicos, un fallo crucial para la regulación de las criptomonedas. Caso de Steve Bannon: estuvo al frente de varios procedimientos vinculados a la causa penal por el desvío de fondos de la campaña privada “We Build the Wall”, que involucró al exasesor de la Casa Blanca Steve Bannon y a otros activistas políticos. Casos de corrupción gubernamental y crimen organizado: ha supervisado extensos juicios relativos a redes transnacionales de lavado de dinero, conspiración y delitos económicos complejos.

¿Qué puede pasar ahora con el caso contra Nicolás Maduro?

El traslado del expediente a la jueza Analisa Torres activa diversas fases de la práctica procesal penal federal en Estados Unidos: