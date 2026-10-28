Una “orden errónea” de reanudar la marcha: ya hay primera hipótesis del choque de trenes en España, según ministro de Transporte

El ministro de Transportes español, Óscar Puente, consideró que una orden “errónea” estaría detrás de la colisión este miércoles entre dos trenes de alta velocidad a unos 150 km al sur de Madrid que dejó al menos 68 fallecidos.

En una declaración a medios, Puente ha tildado de “inexplicable” la decisión que ha tomado el centro de control de Adif en Atocha de ordenar la reanudación de la marcha del AVE de Renfe, cuando el sistema arrojaba un aviso rojo que avisaba de que el tren de Iryo de delante estaba ocupando la vía.

“Se da una orden para que reanude la marcha; se tiene un tiempo para corregir esa decisión. A todas veces una decisión errónea y se produce impacto” con otro tren que estaba detenido en la estación de Urda, en la provincia de Toledo, explicó el ministro.

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Asimismo, respecto a la persona que habría dado el visto bueno a la reanudación de la marcha del tren de AVE, Puente ha aclarado que está identificada y sometida a lo que la investigación determine. “No hemos hablado con él, entiendan la gravedad de los hechos y de las responsabilidades que esto puede tener”, añadió.

Por otro lado, el presidente Pedro Sánchez afirmó que el Ejecutivo va a llegar hasta el final para esclarecer las causas del accidente ferroviario que ha dejado al menos 68 fallecidos en la provincia de Toledo. “Si ha habido negligencias se sabrá y si ha habido fallos en el sistema de seguridad se responderá con total contundencia”, señaló desde el puesto de mando avanzado en el lugar del siniestro en Urda en una declaración sin preguntas.

Sánchez ha dicho que “no es asumible” para un país como España tener dos accidentes ferroviarios --el de este miércoles y el del pasado mes de enero en Adamuz (Córdoba)-- y se ha comprometido a reforzar la seguridad para recuperar la confianza en el sistema ferroviario.

“Si debemos reforzar aún más la seguridad para volver a construir la confianza en nuestro sistema de alta velocidad se hará, porque lo que no es asumible para un país como España es sufrir dos accidentes ferroviarios de alta velocidad en un mismo año”, indicó junto al presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page.

El presidente Sánchez subrayó que se van a declarar tres días de luto oficial a partir de este mismo jueves.