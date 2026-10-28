Polémica por alocución de Abelardo de la Espriella: excedió el tiempo autorizado

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) advirtió que la alocución del presidente Abelardo de la Espriella desconoció las pautas que la entidad le había fijado en duración y contenido.



Según informó la institución, la alocución del mandatario duró 39 minutos, pese a que la CRC solo había autorizado 30 minutos.



Además, durante los últimos minutos de la intervención presidencial, De La Espriella hizo comentarios que no estaban considerados dentro de la solicitud presentada por la administración de la Presidencia.



“La alocución tuvo una duración de 39 minutos y 37 segundos, pese a que la CRC había autorizado un máximo de 30 minutos. Esto significa que la intervención se prolongó 9 minutos y 37 segundos más de lo permitido”, señaló el documento publicado por la CRC.

Puede leer: Al primero que le daría un subsidio es a usted: ministro de Agricultura e Iván Cepeda protagonizaron fuerte cruce en el Congreso

El contenido no autorizado por la CRC tendría que ver con un apartado en el que el presidente defendió la gestión de su Gobierno y arremetió contra sus contradictores.



La CRC enfatizó en que este tipo de comentarios van en contra del pluralismo político y libertad de expresión y opiniones según la normativa vigente.



La organización reiteró que continuará realizando controles previos, concomitantes y posteriores a las alocuciones presidenciales, con el fin de hacer valor las leyes que rigen las comunicaciones del Gobierno.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .