Piden la ‘muerte política’ de Enrique Gómez por no declararse impedido en debate del presupuesto

El senador Ariel Ávila radicó una demanda de pérdida de investidura contra el también senador de Salvación Nacional Enrique Gómez por su participación en el trámite del Presupuesto General de la Nación para 2027, pese a que su hermano, Miguel Gómez, es el ministro de Hacienda.

Ávila, de la Alianza Verde, explicó que el senador era consciente de su impedimento y, pese a eso, participó en la discusión que se llevó a cabo en las Comisiones Económicas Conjuntas, en donde además él mismo hizo proposiciones que más adelante fueron aprobadas dentro del proyecto legislativo.

En la demanda, detalla que las dos proposiciones presentadas modificaban el presupuesto del sector Justicia, entre ellas una que buscaba reducir en $170.000 millones los recursos destinados a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Según el Ávila, estas iniciativas fueron avaladas por el Ministerio de Hacienda y aprobadas durante el primer debate.

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De acuerdo con el recurso, las iniciativas recibieron un trato excepcional frente a las demás propuestas presentadas por los congresistas y citó declaraciones del senador Wilson Arias, quien aseguró que las únicas proposiciones avaladas durante ese trámite fueron las presentadas por Gómez.

En todo caso, el cuestionamiento central es la posible existencia de un conflicto de intereses por el parentesco entre el congresista y el ministro, quien es su hermano.

“Es una relación de consanguinidad que la ley prohíbe y la Constitución prohíbe. Enrique Gómez, siendo senador, y su hermano, Miguel Gómez, siendo ministro. Y, obviamente, esto va contra la Constitución y contra la ley”, dijo Ávila.

De acuerdo con el senador, tan consciente estaba Enrique Gómez de su impedimento que cuando el proyecto pasó a discusión en la plenaria del Senado, ahí sí presentó el impedimento, que fue aprobado por la corporación.

Esa decisión, dice Ávila, constituye un elemento clave para sustentar su petición, pues, a su juicio, el senador reconoció que existían razones para apartarse de la discusión debido al cargo que ocupaba su hermano.

“Si está inhabilitado en la plenaria, ¿por qué no va a estar inhabilitado en las comisiones? (...) él mismo está confesando que estaba impedido, y el Senado dice: ‘Sí, estás muy impedido porque tu hermano es ministro’”, cuestionó.

La demanda apenas fue radicada y lo siguiente es que el Consejo de Estado decida si hay o no elementos para admitirla. En otros procesos, la corporación ya ha admitido recursos bajo esas mismas causales.

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“De hecho, el Consejo de Estado este mismo año confirmó la pérdida de investidura de un concejal de Itagüí, que votó reconocimiento a su primo, que es un senador”, afirmó.

Para Ávila, el senador de Salvación Nacional violó los artículos 182 y 183 de la Constitución Política. El primero establece que los congresistas deben poner en conocimiento de las autoridades competentes los conflictos de intereses que puedan afectar su participación en asuntos sometidos a su consideración. El segundo contempla las causales de pérdida de investidura.

“No sé si esto sea una primiparada, o sea que van a cambiar o que quieren retar la justicia, pero lo que sí les quiero decir a todos los colombianos es que esto es pérdida de investidura”, concluyó.