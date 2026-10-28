Se arrodilló a rezar y terminó llevándose la custodia de una capilla en Bogotá

La grabación de una cámara de seguridad, en la que se observa el robo de un objeto religioso al interior de una capilla en Bogotá, ha provocado reacciones en redes sociales. Las imágenes muestran la manera en que un hombre habría aprovechado que el recinto se encontraba solo para apoderarse de una custodia con el Santísimo Sacramento.

En el video se observa al sujeto ingresar al lugar con un buzo negro y una segunda prenda de vestir, de color gris, entre sus manos. Una vez dentro de la capilla, deja esta última sobre una de las sillas y se acerca a un espacio destinado a la oración.

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El hombre se arrodilla, hace la señal de la cruz y aparenta estar concentrado rezando. Sin embargo, durante esos instantes también mira hacia los lados, aparentemente para comprobar que no haya otras personas que puedan observar.

Después de permanecer unos momentos en el lugar, el individuo se coloca la capucha y se levanta. Acto seguido, camina hacia el sitio donde se encuentra la custodia y la toma antes de retirarse con el objeto.

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El valor de la custodia y la reacción en redes sociales

Además de su significado religioso, este tipo de objetos puede tener un valor económico considerable, dependiendo de sus materiales, antigüedad y características. En este caso, se ha señalado que la pieza hurtada podría alcanzar un precio de hasta 8.600.000 pesos.