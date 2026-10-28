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Se arrodilló a rezar y terminó llevándose la custodia de una capilla en Bogotá
El hecho quedó registrado en una cámara de seguridad. Según la información difundida, la pieza religiosa podría estar valorada en $8,6 millones.
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crojas
Se arrodilló a rezar y terminó llevándose la custodia de una capilla en Bogotá
Colprensa
Colprensa
Miércoles, 28 de Octubre de 2026

La grabación de una cámara de seguridad, en la que se observa el robo de un objeto religioso al interior de una capilla en Bogotá, ha provocado reacciones en redes sociales. Las imágenes muestran la manera en que un hombre habría aprovechado que el recinto se encontraba solo para apoderarse de una custodia con el Santísimo Sacramento.

En el video se observa al sujeto ingresar al lugar con un buzo negro y una segunda prenda de vestir, de color gris, entre sus manos. Una vez dentro de la capilla, deja esta última sobre una de las sillas y se acerca a un espacio destinado a la oración.

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El hombre se arrodilla, hace la señal de la cruz y aparenta estar concentrado rezando. Sin embargo, durante esos instantes también mira hacia los lados, aparentemente para comprobar que no haya otras personas que puedan observar.

Después de permanecer unos momentos en el lugar, el individuo se coloca la capucha y se levanta. Acto seguido, camina hacia el sitio donde se encuentra la custodia y la toma antes de retirarse con el objeto.

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El valor de la custodia y la reacción en redes sociales

Además de su significado religioso, este tipo de objetos puede tener un valor económico considerable, dependiendo de sus materiales, antigüedad y características. En este caso, se ha señalado que la pieza hurtada podría alcanzar un precio de hasta 8.600.000 pesos.

 

La difusión de las imágenes ha permitido observar la secuencia del hecho y los movimientos del presunto responsable dentro de la capilla. No obstante, hasta la información disponible sobre el caso, no se conocen comunicados oficiales de la Policía Metropolitana de Bogotá que confirmen la apertura de una investigación o permitan establecer la identidad del hombre que aparece en el video.

Por ahora, la grabación continúa circulando en redes sociales, donde ha generado cuestionamientos por la forma en que el sujeto habría utilizado un supuesto momento de oración para acercarse al objeto religioso y llevárselo.

Con información de El Universal

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