Un militar muerto y otro herido dejan combates contra Los Pachenca en Santa Marta

El soldado profesional Brajhan Daniel Ropero Lozano, adscrito a la Segunda Brigada del Ejército Nacional, murió durante un duro enfrentamiento con integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas como ‘Los Pachencas’, en zona rural de la ciudad de Santa Marta.

Los hechos se registraron en horas de la mañana del viernes 23 de octubre en inmediaciones del corregimiento de Guachaca, donde tropas del Batallón de Montaña N.º 6 adelantaban operaciones militares orientadas a fortalecer la seguridad y proteger a las comunidades de este sector.

De acuerdo con la información entregada por el Comando de la Segunda Brigada, unidad orgánica de la Primera División del Ejército Nacional, los uniformados fueron atacados con ráfagas de fusil y ametralladora, en una acción atribuida a integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, grupo armado organizado que tiene presencia en esta región del Caribe colombiano.

Durante el enfrentamiento, Ropero Lozano resultó mortalmente afectado por el ataque. La institución confirmó su fallecimiento y expresó sus condolencias a los familiares y allegados del uniformado, quien perdió la vida mientras cumplía labores relacionadas con el servicio militar.

Otro soldado resultó herido durante el enfrentamiento

En el mismo episodio resultó herido el soldado profesional Daniel Gracia Carrascal, quien recibió los primeros auxilios por parte de los enfermeros de combate que acompañaban a las tropas desplegadas en el área.

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Posteriormente, el militar fue trasladado a un centro hospitalario de Santa Marta para recibir atención médica. Hasta el momento, la información oficial suministrada por el Ejército no precisa detalles adicionales sobre la gravedad de sus lesiones ni sobre su evolución clínica.

A través de un pronunciamiento, el Comando de la Segunda Brigada lamentó la muerte de Ropero Lozano y manifestó su solidaridad con sus familiares, al tiempo que elevó oraciones por la pronta recuperación del uniformado herido.

El enfrentamiento se produjo en una zona rural de Santa Marta donde las tropas militares desarrollan operaciones para contrarrestar las acciones de grupos armados ilegales y reforzar las condiciones de seguridad de los habitantes.

Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, también identificadas como ‘Los Pachencas’, son señaladas por las autoridades de mantener actividades criminales en sectores de la Sierra Nevada de Santa Marta y áreas cercanas. El Ejército no entregó, en el comunicado conocido sobre este caso, información adicional acerca de posibles bajas o capturas entre los integrantes de esta organización tras el combate.