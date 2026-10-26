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Masacre en Suaza, Huila, deja seis muertos: esto se sabe del ataque
Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar si existe relación con actividades extorsivas en la zona.
Authored by
cesarmuñoz
Masacre-en-Huila.
Colprensa
Colprensa
Lunes, 26 de Octubre de 2026

Seis personas fueron asesinadas en la vereda La Palma, zona rural de Suaza, en el departamento del Huila, en un hecho violento cuyas circunstancias son materia de investigación por parte de las autoridades.

Lea aquí: Capturan en el Cesar a alias Muco, uno de los más buscados de Norte de Santander

De acuerdo con las primeras informaciones, el ataque estaría relacionado con presuntas exigencias extorsivas.

Al menos cinco de las víctimas tendrían vínculos con intimidaciones y cobros ilegales que se habrían presentado en la zona, aunque las autoridades deberán establecer las circunstancias y los móviles de los homicidios.

Tomado de El Colombiano.

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