Masacre en Suaza, Huila, deja seis muertos: esto se sabe del ataque

Seis personas fueron asesinadas en la vereda La Palma, zona rural de Suaza, en el departamento del Huila, en un hecho violento cuyas circunstancias son materia de investigación por parte de las autoridades.

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De acuerdo con las primeras informaciones, el ataque estaría relacionado con presuntas exigencias extorsivas.

Al menos cinco de las víctimas tendrían vínculos con intimidaciones y cobros ilegales que se habrían presentado en la zona, aunque las autoridades deberán establecer las circunstancias y los móviles de los homicidios.

Tomado de El Colombiano.

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