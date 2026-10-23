A la cárcel, hombre señalado de torturar y asesinar a su pareja embarazada

Un juez de garantías impuso medida de aseguramiento de privación de la libertad en establecimiento carcelario a Luis Fernando Vásquez Moreno presunto feminicida de su compañera sentimental, que se encontraba embarazada.



El cuerpo de la mujer fue encontrado el pasado 15 de marzo, en un carro de mercado, abandonado cerca del parque La Joya, en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. La víctima estaba cubierta con bolsas y otros elementos.

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Las investigaciones permitieron documentar el posible contexto de violencia física y psicológica que vivía la mujer.



El dictamen de Medicina Legal confirmó que la mujer había sufrido lesiones asociadas a agresiones sistemáticas. La mujer había sido golpeada reiteradamente con objetos contundentes y posteriormente murió por asfixia.

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Los sistemas de videovigilancia mostraron a su vez que el supuesto agresor había llevado el carro de mercado hasta las inmediaciones del parque La Joya, en donde lo abandonó.



El hombre fue capturado el pasado 19 de octubre en el sector El Recuerdo, en Ciudad

Bolívar. La hipótesis de la Fiscalía es que golpeó a su pareja hasta causarle la muerte y luego abandonó el cuerpo en el carro de mercado.



La Fiscalía le imputó los delitos de feminicidio agravado, tortura agravada y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, cargos que no aceptó.

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