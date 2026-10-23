Jhady Sofía, la niña de 10 años cuya muerte dio un giro tras la necropsia en Antioquia

¿Cómo es que una niña de 10 años podría suicidarse? Esa pregunta atormentó a los familiares de la colegiala Jhady Sofía Osorio Mesa durante una semana, hasta que una necropsia de Medicina Legal confirmó que se trató de un crimen ejecutado de manera macabra: el asesino abusó de ella y luego modificó el lugar de los hechos para engañar a todo el mundo.

Jhady vivía en una finca del municipio antioqueño de Frontino, con su padre Jader Osorio, dedicado a las labores del campo, y su madre Irma Estela Mesa, una docente de preescolar.

Cursaba el sexto grado en la Institución Educativa Pedro Antonio Elejalde, en la sede de Las Mercedes, y para su futuro tenía grandes planes: “Quería ser una gran diseñadora, o una profesora como la mamá, o una psicóloga como su hermana mayor”, recordó su madre, en conversación con El Colombiano.

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Pero esas ilusiones le fueron arrebatadas de la peor manera el 23 de septiembre de 2026.

De acuerdo con el relato de los familiares, aquel día salió del colegio después del mediodía y llegó a la vivienda, localizada en la vereda Las Cabras, a 20 minutos del casco urbano.

Fue recibida por la cuidadora de la finca, quien le sirvió el almuerzo y se fue del lugar a las 3:30 p.m. La infante se quedó sola haciendo las tareas escolares, a la espera de su padre.

El papá le estaba comprando unas cartulinas para el colegio en el casco urbano, y arribó a la casa a las 4:20 p.m. Lo que vio, le congeló la sangre.

La niña estaba suspendida del cuello en el corredor externo, ahorcada con el lazo de un columpio artesanal que pendía de una viga. Sus padres lo estaban acondicionando para una sobrina, y aún no estaba terminado.

Jader la desamarró y trató de reanimarla, practicándole los primeros auxilios, pero la niña no respondía. Presa del desespero, llamó a la estación de Policía.

Según la Noticia Criminal registrada por la Fiscalía, y conocida en exclusiva por este diario, la Policía no envió patrullas a la vereda, “por motivos de orden público que se presentan en este municipio”. Los uniformados coordinaron la atención inicial con el Cuerpo de Bomberos, que al presentarse en el sitio encontraron a Jhady sin signos vitales.

El cadáver fue llevado al área de urgencias del hospital María Antonia Toro De Elejalde, donde los policías judiciales le observaron “un surco de fricción en la región hioidea e infrahioidea”, es decir, en el cuello.

Además del dolor por la pérdida de la menor, los seres queridos quedaron agobiados por la manera en que todo sucedió. Hubo una ventana de tiempo de apenas 50 minutos, el lapso en el que la menor de edad se quedó sola en la finca, ¿qué pudo haber pasado?

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Las primeras hipótesis apuntaban a un suicidio, aunque la niña nunca mostró señales de depresión o tendencias autodestructivas; también se contempló la idea de una muerte accidental, mientras jugaba con el columpio.

“A los ocho días me llamaron de la Fiscalía. Me dijeron que había salido la necropsia de Medicina Legal: a mi hija la violaron, luego la ahorcaron con un lazo rústico y después la colgaron”, comentó Irma.

La investigación judicial dio un viraje de 180 grados y ahora las autoridades están tras la pista de un monstruo de sangre fría, que aprovechó un abrir y cerrar de ojos para abusar sexualmente de la menor, estrangularla y luego acomodar la escena del crimen para simular un suicidio.

La clave ahora está en un segundo examen de Medicina Legal, que determine si hay huellas del feminicida en las uñas, la ropa y las partes íntimas de Jhady.

“Para nosotros es muy importante que se haga justicia. Pedimos ayuda a la comunidad, para que por favor nos ayude a encontrar al responsable. Y también a las autoridades y al señor gobernador de Antioquia, para que le den prioridad a este caso, porque está estancado”, pidió Irma.

Jhady fue sepultada en el cementerio del municipio de Bello, mientras en la vereda Las Cabras ronda el miedo por la posible presencia de un depredador de menores.

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