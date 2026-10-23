Capturan a soldado acusado de matar a tres militares en el estado Táchira, Venezuela

El soldado Raymond Samuel Paz Salas fue capturado este viernes 23 de octubre de 2026, tras tres días de intensa búsqueda, por su presunta responsabilidad en el ataque armado que dejó tres militares muertos y otros tres heridos en la Base Aérea Mayor Buenaventura Vivas Guerrero (conocida también como Base Aérea de Santo Domingo), ubicada en el municipio Fernández Feo del estado Táchira.⁠

El gobernador de Táchira, Freddy Bernal, confirmó la detención. Informó que el efectivo fue localizado en una zona boscosa cercana a las instalaciones militares, donde se mantenía el operativo de rastreo.

Al momento de su aprehensión, las comisiones le incautaron un fusil AK-103, tres cargadores y 89 cartuchos.

Paz Salas quedó a la orden de la inteligencia militar y será procesado ante los tribunales competentes.

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El hecho ocurrió la noche del martes 20 de octubre, cuando el soldado presuntamente abrió fuego contra el personal de guardia en la alcabala de prevención de la base. Según las autoridades, el ataque causó la muerte del teniente de la Aviación Víctor Manuel Moreno Rivas (quien falleció mientras era trasladado a un centro asistencial en El Piñal) y de los sargentos segundos Crismar Paola Medina Puerta y Richard Eduardo Espinoza Borges. Otros tres militares resultaron heridos.⁠

Tras el tiroteo, el soldado huyó del recinto con su fusil de reglamento, lo que activó un amplio despliegue de efectivos militares y policiales en el sur de Táchira y zonas aledañas. Bernal calificó el suceso como un “hecho inusual” y una “reacción extraña”, y señaló que aún se investigan las causas y motivaciones del ataque. Las autoridades avanzan en las averiguaciones.⁠

Una segunda información extraoficial señala que el militar se entregó a las autoridades.

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