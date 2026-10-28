Presidente De la Espriella lideró megaoperativo contra el crimen en Bogotá: 172 capturados y 114 allanamientos

La Operación Kratos, liderada por el presidente Abelardo de la Espriella durante la madrugada de este miércoles 28 de octubre, dejó 172 personas capturadas y 114 allanamientos en Bogotá, según el balance que el mandatario publicó en su cuenta de X.

El despliegue contó con la participación de la Policía Nacional, el Ejército y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, con intervenciones dirigidas a combatir estructuras delincuenciales en distintos sectores de la capital.

Así fue el operativo BOSUR-KRATOS

De acuerdo con el reporte presidencial, durante los procedimientos también fueron incautadas 11 armas de fuego y tres granadas. Las autoridades decomisaron, además, municiones, teléfonos celulares, sustancias estupefacientes y dinero en efectivo. El operativo incluyó acciones en barrios como San Bernardo y Santa Fe, en el centro de Bogotá.

El mandatario anunció los resultados a través de su red social y señaló que la intervención buscaba afectar las estructuras criminales que operan en la ciudad. En su publicación, escribió:

“¡172 capturados en Bogotá! ¡Golpe contundente contra la criminalidad! ¡A los criminales no los vamos a dejar dormir tranquilos!”.

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Armas, granadas, drogas y dinero incautados en Bogotá

El operativo incluyó intervenciones en los barrios San Bernardo y Santa Fe, en el centro de Bogotá. La movilización comenzó alrededor de la 1:15 a. m., cuando el presidente llegó al comando de la Policía Metropolitana, en el sector del Salitre, desde donde siguió el desarrollo de las acciones.

En San Bernardo, integrantes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) recorrieron las carreras Octava, Novena y Décima, entre las calles Segunda y Sexta. Los procedimientos estuvieron dirigidos a identificar posibles puntos de expendio de estupefacientes y verificar actividades relacionadas con la delincuencia.

Uno de los puntos señalados por la comunidad es la denominada “Olla del San Bernardo”, ubicada en la calle 5 con carrera 10. En ese sector se han denunciado problemas asociados con el microtráfico, los atracos y las riñas. También se han reportado intervenciones anteriores, incluida la demolición de varias edificaciones.

De manera simultánea, en el barrio Santa Fe, las autoridades realizaron requisas a personas, inspecciones en establecimientos comerciales y controles a quienes se encontraban en los lugares intervenidos. El despliegue incluyó el uso de drones para vigilar las cubiertas de las edificaciones y ampliar la supervisión durante los procedimientos.

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Denuncias sobre estructuras criminales en San Bernardo

La intervención se produjo después de denuncias de habitantes y representantes de la comunidad sobre la presunta presencia de organizaciones delincuenciales en San Bernardo. Entre los señalamientos figuran la posible existencia de una oficina de sicariato, establecimientos comerciales que serían utilizados para el lavado de activos y una vivienda en la que, según las denuncias, se habrían cometido torturas y desmembramientos.

Estas acusaciones requieren verificación por parte de las autoridades judiciales y no constituyen, por sí mismas, hechos demostrados.

El concejal de Bogotá Andrés Barrios había solicitado una intervención conjunta de las autoridades nacionales y distritales. Según el cabildante, su equipo recibió información sobre la posible operación de dos estructuras criminales en el sector, una de ellas de carácter familiar.

Tras conocerse el despliegue, Barrios destacó que las autoridades atendieran las solicitudes de la comunidad y pidió que las acciones de seguridad tuvieran continuidad.

“Denunciamos, recorrimos el sector y les pusimos la cara a las comunidades. Insistimos en que San Bernardo necesitaba una intervención de fondo. Valoramos que el presidente haya atendido este llamado y asumido el liderazgo de este operativo. Las familias necesitan sentir que el Estado está de su lado”, manifestó Barrios.

El concejal también pidió avanzar en las investigaciones para establecer quiénes estarían detrás de las actividades denunciadas, determinar posibles responsabilidades e identificar redes dedicadas al lavado de dinero y otros delitos. Asimismo, solicitó garantías de protección para las personas que suministran información a las autoridades.

De la Espriella anunció acciones contra las estructuras criminales

En su publicación en X, el presidente afirmó que las operaciones continuarán dirigidas a las estructuras delincuenciales, sus cabecillas y sus finanzas. También reconoció la participación de la Policía Nacional, el Ejército y el CTI de la Fiscalía, y manifestó su respaldo a los integrantes de la Fuerza Pública.

“¡Que les quede claro: no habrá escondite ni madrugada que los salve del peso de la ley! Vamos detrás de sus cabecillas, sus estructuras y sus finanzas. Bogotá no puede seguir a merced de los delincuentes”.

El mandatario agregó: “Mi reconocimiento a la Policía Nacional, el Ejército Nacional y el CTI de la Fiscalía General de la Nación, que participaron en esta operación. Tienen todo mi respaldo como su Comandante en Jefe”.

El presidente señaló que las acciones de seguridad continuarán enfocadas en identificar a los responsables, ubicar a los cabecillas de las organizaciones delincuenciales y afectar sus fuentes de financiación. Entre tanto, el balance divulgado reúne los resultados de la Operación Kratos, aunque no especifica cuántas capturas se realizaron en cada sector de Bogotá.