Incineraron camión distribuidor de pollo en Villa del Rosario

Un camión distribuidor de pollo fue incendiado en la mañana de este miércoles 28 de octubre en el barrio La Palmita, en Villa del Rosario, luego de que dos hombres que se movilizaban en motocicleta, al parecer, interceptaran al conductor y lo obligaran a descender del vehículo.

De acuerdo con la información preliminar conocida por este medio, el hecho ocurrió pasadas las 6:30 de la mañana en la carrera 11 con calle 16. Los dos sujetos habrían intimidado al conductor y, posteriormente, rociado gasolina sobre el camión para prenderle fuego antes de huir del lugar.

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La emergencia fue atendida por el Cuerpo de Bomberos, cuyos integrantes llegaron al sitio para controlar las llamas y evitar que la situación pasara a mayores. El vehículo afectado, de placas EYY 704, prestaba servicio de distribución de productos avícolas.

Por ahora, no se ha confirmado oficialmente quiénes estarían detrás de este hecho ni cuáles serían los motivos del ataque. Aunque ha circulado la posibilidad de que esté relacionado con el Eln, esta versión no ha sido corroborada por las autoridades consultadas.

Las autoridades deberán establecer las circunstancias en las que ocurrió la incineración e identificar a los responsables.

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