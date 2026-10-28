La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Judicial
11
Judicial
Incineraron camión distribuidor de pollo en Villa del Rosario
Dos hombres que se movilizaban en motocicleta habrían intimidado al conductor y prendido fuego al vehículo en el barrio La Palmita.
Authored by
dsifontes
CAMIÓN QUEMADO EN VILLA DEL ROSARIO
La opinión
La Opinión
Miércoles, 28 de Octubre de 2026

Un camión distribuidor de pollo fue incendiado en la mañana de este miércoles 28 de octubre en el barrio La Palmita, en Villa del Rosario, luego de que dos hombres que se movilizaban en motocicleta, al parecer, interceptaran al conductor y lo obligaran a descender del vehículo.

De acuerdo con la información preliminar conocida por este medio, el hecho ocurrió pasadas las 6:30 de la mañana en la carrera 11 con calle 16. Los dos sujetos habrían intimidado al conductor y, posteriormente, rociado gasolina sobre el camión para prenderle fuego antes de huir del lugar.

Puede leer: ¿Por qué se bajó de la camioneta? Hasta $100 millones de recompensa por los asesinos de Miguel Castellanos en Cúcuta

La emergencia fue atendida por el Cuerpo de Bomberos, cuyos integrantes llegaron al sitio para controlar las llamas y evitar que la situación pasara a mayores. El vehículo afectado, de placas EYY 704, prestaba servicio de distribución de productos avícolas.

Por ahora, no se ha confirmado oficialmente quiénes estarían detrás de este hecho ni cuáles serían los motivos del ataque. Aunque ha circulado la posibilidad de que esté relacionado con el Eln, esta versión no ha sido corroborada por las autoridades consultadas.

Las autoridades deberán establecer las circunstancias en las que ocurrió la incineración e identificar a los responsables. 

Únase a nuestro canal de WhatsApp y reciba las noticias directamente en su celular: https://whatsapp.com/channel/0029Va3v4pJ2f3ECBDYRM13 . 

Recomendados para ti
Temas del Día
En Ocaña y la subregión del Catatumbo se prenden las alarmas por la reaparición del EPL.
En Ocaña y la subregión del Catatumbo se prenden las alarmas por la reaparición del EPL.
El fantasma de la guerra vuelve a inquietar a Ocaña ante posibles movimientos del Epl
Javier Sarabia
Atentado Explosivo Escobal
Atentado Explosivo Escobal
¿Se pudo haber evitado? Los rastros del atentado explosivo en la frontera de Cúcuta con Ureña
La Opinión
La policía extremó las medidas de seguridad ayer tras el atentado en El Escobal/Foto: Cortesía
La policía extremó las medidas de seguridad ayer tras el atentado en El Escobal/Foto: Cortesía
Cúcuta, bajo tensión tras asesinato de Miguel Castellanos y atentado con explosivos en El Escobal
Orlando Carvajal