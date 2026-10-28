Trump propone que Venezuela sea el estado 51 de EE. UU. y elija un gobernador en lugar de un presidente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó este martes que Venezuela debería convertirse en el estado número 51 de su país y elegir a un gobernador en lugar de un presidente, durante un mitin en Corpus Christi, Texas, en apoyo a los candidatos republicanos a las elecciones de medio mandato.

La declaración se produjo en medio del acercamiento entre Washington y Caracas y de los acuerdos para la explotación y el suministro de petróleo venezolano.

“Hagámoslo el estado 51 y, en vez de un presidente, celebraremos una elección a gobernador”, bromeó Trump ante sus seguidores, al referirse a la posibilidad de incorporar Venezuela a Estados Unidos.

Durante su intervención, el mandatario relacionó el planteamiento con la actividad de las compañías petroleras estadounidenses en el país suramericano. También agradeció al Gobierno venezolano por la firma de un acuerdo que otorga concesiones sobre 17 yacimientos de petróleo a North American Blue Energy Partners (NABEP).

“Quiero agradecer a Venezuela, con la que nuestra relación se ha vuelto muy, muy buena, excelente, y donde las mayores compañías petroleras están invirtiendo ahora miles y miles de millones de dólares”, afirmó Trump.

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El acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela

El convenio con NABEP contempla concesiones sobre 17 yacimientos venezolanos. De acuerdo con la información divulgada, el Pentágono posee una participación del 35 % en la empresa matriz de esa compañía.

Trump también se refirió al envío de petróleo venezolano a Estados Unidos y destacó el papel de las refinerías de Texas en el procesamiento del crudo. Durante otro momento de su intervención, aseguró que las inversiones de las empresas petroleras representan una oportunidad económica para Venezuela y para el sector energético estadounidense.

En ese contexto, el presidente anunció que Venezuela había enviado un primer cargamento de un millón de barriles de petróleo sin costo para Estados Unidos, como parte de los acuerdos entre ambos gobiernos. Al referirse a esa operación, sostuvo: «Esta victoria histórica nos da control sobre una parte masiva del suministro mundial de petróleo».

Al finalizar el mitin, Trump tenía previsto visitar, junto al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, un buque cargado con petróleo venezolano que atracó en Corpus Christi. El carguero era visible desde el hangar en el que se desarrolló el acto político.

La visita se enmarca en los esfuerzos de Washington por ampliar el acceso al crudo venezolano y fortalecer la cooperación energética entre ambos países.

La propuesta de Trump y los cambios políticos en Venezuela

No es la primera vez que Trump menciona la posibilidad de que Venezuela pase a formar parte de Estados Unidos. Sin embargo, sus declaraciones se produjeron un día después de que el Departamento de Estado anunciara su respaldo a un plan para reformar el sistema judicial y electoral venezolano durante los próximos meses.

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Según ese plan, Rodríguez debería declarar vacante la Presidencia una vez se completen las reformas previstas. Ese procedimiento abriría un plazo constitucional de seis meses para convocar elecciones, que podrían celebrarse en 2027.

El acercamiento entre Washington y Caracas se produjo después de la captura de Nicolás Maduro durante una intervención militar estadounidense. Posteriormente, el Gobierno de Trump restableció las relaciones diplomáticas con Venezuela y anunció el acuerdo petrolero que, según la información divulgada, permitiría a Estados Unidos acceder a una quinta parte de las reservas de crudo venezolano.

En medio de esos cambios políticos y económicos, Trump volvió a plantear la posibilidad de que Venezuela se convierta en un estado estadounidense, aunque sus declaraciones durante el mitin no constituyen, por sí mismas, un anuncio formal de un proceso de incorporación territorial.