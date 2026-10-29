Partido de Bolsonaro desaprueba mensaje desde EE.UU. luego de salir de Brasil

El Partido Liberal (PL), formación del senador y excandidato Flávio Bolsonaro, ha rechazado la misiva 'golpista' en la que se este se erigía en "líder" de Brasil, tras escabullirse a Estados Unidos, a medida que crece el rechazo entre los líderes de la derecha, que ven como la decisión podría debilitar la oposición al presidente y vencedor de las elecciones Luiz Inácio Lula da Silva.



"No me gustó", ha reconocido este el presidente del PL, Valdemar Costa Neto, al llegar este jueves a la casa del expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple en arresto domiciliario su condena por golpismo, en una visita autorizada por el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, según recoge G1.



Dentro del partido existe el temor de que la huida de Bolsonaro pueda debilitar al partido, en un momento en el que se ha convertido en la principal fuerza del Congreso tras estas elecciones generales, en las que además de la Presidencia, estaba en juego la conformación de las cámaras y los gobiernos regionales.

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De igual forma, su ausencia podría aupar a la esposa de Jair Bolsonaro, Michelle Bolsonaro, recién elegida senadora, como líder del bolsonarismo, lo que no es del agrado de sus hijastros, incluido Flávio, con quien tuvo un nuevo desencuentro, esta vez públicamente, en plena precampaña electoral.



El rechazo a la decisión adoptada por Flávio Bolsonaro se suma a la de otros líderes de la derecha brasileña, como el gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, quien tras conocer el contenido del comunicado emitido en la víspera, le instó a "seguir adelante" y a "respetar los resultados de las elecciones".



En una primera versión de aquella nota, Bolsonaro se erigió como "presidente electo", si bien luego publicó una modificación en la que se definía simplemente como "líder" e incidía en no reconocer los resultados de las elecciones.

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De Freitas, que en su día sonó como posible candidato unitario de la derecha para estas elecciones, manifestó que si bien puede comprender el descontento del mayor de los hijos del expresidente, el contexto requiere de "responsabilidad" y "serenidad" para construir una oposición fuerte y eso se consigue "respetando el proceso democrático y trabajando dentro de las instituciones".



Una opinión que comparte gran parte de la derecha, incluyendo las fuerzas que del 'centrão', el lobbista bloque del Congreso sin el cual es imposible sacar adelante la legislatura, como União Brasil, el Partido Social Democrático (PSD), o el Movimiento Democrático Brasileño (MDB), e incluso los sectores evangélicos.

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