¿Elecciones con acompañamiento internacional? La promesa de Delcy Rodríguez para Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este jueves en una alocución institucional, su compromiso de celebrar procesos electorales “previstos en la Constitución, organizados por una autoridad electoral renovada y con acompañamiento internacional”, al tiempo que anunció una proyección de cuatro incrementos salariales para 2027.

Durante su alocución, desde el Palacio de Miraflores, Rodríguez destacó los avances de la Mesa de Diálogo Político, que el miércoles pasado celebró en Caracas su tercera ronda de negociaciones entre el Gobierno nacional y representantes de la Asamblea Nacional electa en 2015.

“Habrá elecciones, todas las que manda nuestra Constitución, organizadas por una autoridad electoral renovada y con el mundo como testigo”, afirmó la mandataria. Precisó que la mesa está centrada en los venideros procesos electorales, la reforma del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la recuperación de recursos para la atención socioeconómica posterremoto.

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En el mismo mensaje, Delcy Rodríguez informó sobre los avances de una mesa de diálogo y consenso laboral tripartita (centrales sindicales, cámaras empresariales y Gobierno) orientada a la justicia social y la progresividad del ingreso de los trabajadores.

“Las decisiones que estamos tomando y debemos tomar no son fáciles. Para algunos, esto es ceder demasiado. Para otros, es avanzar demasiado poco. Entre esas dos tensiones se gobierna y hemos escogido un camino que, con pasos firmes, llegue a buen puerto”, dijo.

En ese sentido, anunció que, en el año 2027 están previstos incrementos del ingreso de los trabajadores del país en cuatro momentos, y que en "ningún caso podrán ser inferiores al crecimiento económico de cada trimestre que lo preceda".

La gobernante encargada reiteró la disposición del Ejecutivo de “atender las demandas de los sectores sociales, priorizando el bienestar familiar, la recuperación de servicios públicos esenciales y la atención directa a las comunidades”. Con estas medidas, subrayó, se busca “traducir el crecimiento productivo en mejoras concretas del poder adquisitivo y la calidad de vida de los venezolanos”.

Rodríguez también abordó otros temas institucionales, como la valoración de activos estatales no esenciales para su oferta al sector privado o restitución a antiguos propietarios, y avances en la reforma de la justicia penal con asistencia técnica internacional. Insistió en que “las decisiones de esta transformación se toman aquí, se firman aquí y se anuncian aquí… La soberanía no se negocia”.⁠

Las declaraciones forman parte del balance presentado este jueves sobre las acciones de transformación política, económica e institucional desarrolladas a lo largo del año, que coincide con una esperada rueda de prensa y mensaje al país de la dirigente opositora María Corina Machado, prevista para el mediodía de este 29 de octubre.